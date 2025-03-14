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Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона - РИА Новости, 14.03.2025
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17:37 14.03.2025 (обновлено: 17:43 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/sudzha-2005062955.html
Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона
Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона - РИА Новости, 14.03.2025
Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона
РИА Новости публикует первые кадры освобожденной Суджи в Курской области, снятые с дрона. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:37:00+03:00
2025-03-14T17:43:00+03:00
суджа
курская область
вооруженные силы рф
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СУДЖА (Курская область), 14 мар — РИА Новости. РИА Новости публикует первые кадры освобожденной Суджи в Курской области, снятые с дрона. Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск "Север" Суджа является одним из городов, расположенных вблизи государственной границы в Курской области.
суджа
курская область
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Видео освобожденной Суджи, снятое с дрона
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суджа, курская область, вооруженные силы рф
Суджа, Курская область, Вооруженные силы РФ
Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона

Появились первые кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона

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СУДЖА (Курская область), 14 мар — РИА Новости. РИА Новости публикует первые кадры освобожденной Суджи в Курской области, снятые с дрона.
Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск "Север"
Суджа является одним из городов, расположенных вблизи государственной границы в Курской области.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Гончаровка в Курской области
 
СуджаКурская областьВооруженные силы РФ
 
 
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