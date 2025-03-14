https://ria.ru/20250314/sudzha-2005062955.html

Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона

Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона - РИА Новости, 14.03.2025

Появились кадры освобожденной Суджи, снятые с дрона

РИА Новости публикует первые кадры освобожденной Суджи в Курской области, снятые с дрона. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:37:00+03:00

2025-03-14T17:37:00+03:00

2025-03-14T17:43:00+03:00

суджа

курская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005062834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55fb9ee082b8757802f2a071eb297e69.jpg

СУДЖА (Курская область), 14 мар — РИА Новости. РИА Новости публикует первые кадры освобожденной Суджи в Курской области, снятые с дрона. Минобороны в четверг сообщило об освобождении Суджи силами ВС РФ группировки войск "Север" Суджа является одним из городов, расположенных вблизи государственной границы в Курской области.

суджа

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео освобожденной Суджи, снятое с дрона Видео освобожденной Суджи, снятое с дрона 2025-03-14T17:37 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, курская область, вооруженные силы рф