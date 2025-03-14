https://ria.ru/20250314/strakhovka-2004895580.html

Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов

Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов - РИА Новости, 14.03.2025

Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов

Некоторые банки начали предлагать страховку от потери процентов при досрочном закрытии вклада. Когда она выгодна, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:17:00+03:00

2025-03-14T02:17:00+03:00

2025-03-14T02:17:00+03:00

экономика

рэу имени г. в. плеханова

вклады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Некоторые банки начали предлагать страховку от потери процентов при досрочном закрытии вклада. Когда она выгодна, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина.Сегодня банки предлагают привлекательные условия по вкладам, однако в основном они предполагают, что вкладчик не будет трогать деньги до конца срока действия договора. Но иногда бывает, что снять их нужно срочно.Для таких случаев банки начали запускать страховки от потери процентов при досрочном снятии, которые создают на основе страхования финансовых рисков.“К данной категории относятся страхование на случай потери работы, страхование туристов от невыезда (неполучения визы) и прочие”, — объяснила Челухина.По ее словам, страховой тариф составляет около 2% от суммы максимального возмещения, что выгодно на фоне текущих ставок по депозитам. Но если ставки снизятся, уплата премии значительно сократит доход вкладчика, поэтому длительного интереса к продукту ждать не стоит.

https://ria.ru/20250223/aferisty-2001060379.html

https://ria.ru/20250215/dengi-1999507991.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рэу имени г. в. плеханова, вклады