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Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов - РИА Новости, 14.03.2025
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02:17 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/strakhovka-2004895580.html
Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов
Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов - РИА Новости, 14.03.2025
Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов
Некоторые банки начали предлагать страховку от потери процентов при досрочном закрытии вклада. Когда она выгодна, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:17:00+03:00
2025-03-14T02:17:00+03:00
экономика
рэу имени г. в. плеханова
вклады
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Некоторые банки начали предлагать страховку от потери процентов при досрочном закрытии вклада. Когда она выгодна, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина.Сегодня банки предлагают привлекательные условия по вкладам, однако в основном они предполагают, что вкладчик не будет трогать деньги до конца срока действия договора. Но иногда бывает, что снять их нужно срочно.Для таких случаев банки начали запускать страховки от потери процентов при досрочном снятии, которые создают на основе страхования финансовых рисков.“К данной категории относятся страхование на случай потери работы, страхование туристов от невыезда (неполучения визы) и прочие”, — объяснила Челухина.По ее словам, страховой тариф составляет около 2% от суммы максимального возмещения, что выгодно на фоне текущих ставок по депозитам. Но если ставки снизятся, уплата премии значительно сократит доход вкладчика, поэтому длительного интереса к продукту ждать не стоит.
https://ria.ru/20250223/aferisty-2001060379.html
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, вклады
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады
Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов

Профессор Челухина сообщила о страховке на случай досрочного закрытия вклада

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Некоторые банки начали предлагать страховку от потери процентов при досрочном закрытии вклада. Когда она выгодна, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина.
Сегодня банки предлагают привлекательные условия по вкладам, однако в основном они предполагают, что вкладчик не будет трогать деньги до конца срока действия договора. Но иногда бывает, что снять их нужно срочно.
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Для таких случаев банки начали запускать страховки от потери процентов при досрочном снятии, которые создают на основе страхования финансовых рисков.
«
“К данной категории относятся страхование на случай потери работы, страхование туристов от невыезда (неполучения визы) и прочие”, — объяснила Челухина.
По ее словам, страховой тариф составляет около 2% от суммы максимального возмещения, что выгодно на фоне текущих ставок по депозитам. Но если ставки снизятся, уплата премии значительно сократит доход вкладчика, поэтому длительного интереса к продукту ждать не стоит.
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