Вкладчикам объяснили принцип работы страховки от потери процентов
Профессор Челухина сообщила о страховке на случай досрочного закрытия вклада
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Некоторые банки начали предлагать страховку от потери процентов при досрочном закрытии вклада. Когда она выгодна, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина.
Сегодня банки предлагают привлекательные условия по вкладам, однако в основном они предполагают, что вкладчик не будет трогать деньги до конца срока действия договора. Но иногда бывает, что снять их нужно срочно.
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Для таких случаев банки начали запускать страховки от потери процентов при досрочном снятии, которые создают на основе страхования финансовых рисков.
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“К данной категории относятся страхование на случай потери работы, страхование туристов от невыезда (неполучения визы) и прочие”, — объяснила Челухина.
По ее словам, страховой тариф составляет около 2% от суммы максимального возмещения, что выгодно на фоне текущих ставок по депозитам. Но если ставки снизятся, уплата премии значительно сократит доход вкладчика, поэтому длительного интереса к продукту ждать не стоит.
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