https://ria.ru/20250314/spetstekhnika-2005008760.html
На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника
На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника - РИА Новости, 14.03.2025
На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника
Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:00:00+03:00
2025-03-14T14:00:00+03:00
2025-03-14T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По словам председателя ведомства Евгения Агулова, в автопарк поступили грузопассажирские автомобили УАЗ-390945 "Фермер". На каждом из них установлено необходимое противопожарное оборудование, позволяющее быстро тушить небольшие очаги возгорания и сдерживать распространение огня до прибытия основных лесопожарных сил. "Каждый автомобиль оснащен водоподающим устройством, съемной емкостью для воды объемом 500 литров, высоконапорной самовсасывающей мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, пожарными рукавами и стволами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, ранцевой лесопожарной установкой", – приводит пресс-служба слова Агулова. Автомобиль предназначен для транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением, а также для выполнения работ по наземному патрулированию. Закупка проводилась в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" за счет средств регионального бюджета. По словам Агулова, автомобили передадут на лесопожарные станции в ближайшее время.
https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005006384.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника
Грузопассажирские машины УАЗ пополнят автопарк лесопожарных станций Подмосковья
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
По словам председателя ведомства Евгения Агулова, в автопарк поступили грузопассажирские автомобили УАЗ-390945 "Фермер". На каждом из них установлено необходимое противопожарное оборудование, позволяющее быстро тушить небольшие очаги возгорания и сдерживать распространение огня до прибытия основных лесопожарных сил.
"Каждый автомобиль оснащен водоподающим устройством, съемной емкостью для воды объемом 500 литров, высоконапорной самовсасывающей мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, пожарными рукавами и стволами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, ранцевой лесопожарной установкой", – приводит пресс-служба слова Агулова.
Автомобиль предназначен для транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением, а также для выполнения работ по наземному патрулированию.
Закупка проводилась в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" за счет средств регионального бюджета. По словам Агулова, автомобили передадут на лесопожарные станции в ближайшее время.