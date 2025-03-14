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На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника - РИА Новости, 14.03.2025
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Новости Подмосковья
 
14:00 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/spetstekhnika-2005008760.html
На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника
На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника - РИА Новости, 14.03.2025
На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника
Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:00:00+03:00
2025-03-14T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По словам председателя ведомства Евгения Агулова, в автопарк поступили грузопассажирские автомобили УАЗ-390945 "Фермер". На каждом из них установлено необходимое противопожарное оборудование, позволяющее быстро тушить небольшие очаги возгорания и сдерживать распространение огня до прибытия основных лесопожарных сил. "Каждый автомобиль оснащен водоподающим устройством, съемной емкостью для воды объемом 500 литров, высоконапорной самовсасывающей мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, пожарными рукавами и стволами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, ранцевой лесопожарной установкой", – приводит пресс-служба слова Агулова. Автомобиль предназначен для транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением, а также для выполнения работ по наземному патрулированию. Закупка проводилась в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" за счет средств регионального бюджета. По словам Агулова, автомобили передадут на лесопожарные станции в ближайшее время.
https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005006384.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника

Грузопассажирские машины УАЗ пополнят автопарк лесопожарных станций Подмосковья

© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской областиГрузопассажирские машины УАЗ пополнят автопарк лесопожарных станций Подмосковья
Грузопассажирские машины УАЗ пополнят автопарк лесопожарных станций Подмосковья - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской области
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
По словам председателя ведомства Евгения Агулова, в автопарк поступили грузопассажирские автомобили УАЗ-390945 "Фермер". На каждом из них установлено необходимое противопожарное оборудование, позволяющее быстро тушить небольшие очаги возгорания и сдерживать распространение огня до прибытия основных лесопожарных сил.
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"Каждый автомобиль оснащен водоподающим устройством, съемной емкостью для воды объемом 500 литров, высоконапорной самовсасывающей мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, пожарными рукавами и стволами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, ранцевой лесопожарной установкой", – приводит пресс-служба слова Агулова.
Автомобиль предназначен для транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением, а также для выполнения работ по наземному патрулированию.
Закупка проводилась в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" за счет средств регионального бюджета. По словам Агулова, автомобили передадут на лесопожарные станции в ближайшее время.
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