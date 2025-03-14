https://ria.ru/20250314/spetstekhnika-2005008760.html

На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника

На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника - РИА Новости, 14.03.2025

На лесопожарные станции Подмосковья поступит новая спецтехника

Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:00:00+03:00

2025-03-14T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Автопарк лесопожарных формирований Подмосковья пополнился новыми лесопатрульными комплексами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По словам председателя ведомства Евгения Агулова, в автопарк поступили грузопассажирские автомобили УАЗ-390945 "Фермер". На каждом из них установлено необходимое противопожарное оборудование, позволяющее быстро тушить небольшие очаги возгорания и сдерживать распространение огня до прибытия основных лесопожарных сил. "Каждый автомобиль оснащен водоподающим устройством, съемной емкостью для воды объемом 500 литров, высоконапорной самовсасывающей мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, пожарными рукавами и стволами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, ранцевой лесопожарной установкой", – приводит пресс-служба слова Агулова. Автомобиль предназначен для транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением, а также для выполнения работ по наземному патрулированию. Закупка проводилась в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" за счет средств регионального бюджета. По словам Агулова, автомобили передадут на лесопожарные станции в ближайшее время.

https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005006384.html

https://ria.ru/20250313/puteprovod-2004837943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы