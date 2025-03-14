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Посольство предупредило россиян об активности британских спецслужб

Посольство предупредило россиян об активности британских спецслужб - РИА Новости, 14.03.2025

Посольство предупредило россиян об активности британских спецслужб

Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан России, намеревающихся посетить Британию, об активности спецслужб по отношению к россиянам на фоне недружественного РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:47:00+03:00

2025-03-14T16:47:00+03:00

2025-03-14T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан России, намеревающихся посетить Британию, об активности спецслужб по отношению к россиянам на фоне недружественного отношения Лондона к Москве, следует из обновленного раздела "Рекомендации посещающим Великобританию" на сайте дипмиссии. "Великобритания является одним из наиболее недружественных к нашей стране западных государств. Российская Федерация официально квалифицирована в качестве "наиболее острой и непосредственной угрозы" для Великобритании… Граждане России после начала СВО могут рассматриваться британскими профильными органами в качестве потенциальных исполнителей "враждебных" планов и намерений, а также в качестве объектов для провокаций. В этой связи следует, прежде всего, быть готовыми к продолжительному досмотру и опросам, в том числе в зонах пограничного контроля в воздушных гаванях страны, включая возможную временную конфискацию электронных устройств и других предметов личного имущества. Увы, не исключены и инциденты более серьезного плана", - предупредили в посольстве. В диппредставительстве напомнили, что в Британии одновременно продолжаются несколько судебных процессов, в фокусе которых находятся вымышленные преступные деяния, совершенные британскими и другими иностранными гражданами якобы в интересах нашей страны. Под этим предлогом британские спецслужбы были наделены дополнительными расширенными полномочиями по пресечению предполагаемых угроз, якобы исходящих, прежде всего, от РФ, указали в посольстве. "Настоятельно рекомендуется избегать продолжительного пребывания вблизи явным образом обозначенных британских и американских военно-воздушных и военно-морских баз, а также армейских гарнизонов. Без особой необходимости не следует посещать здания британских правительственных учреждений в Лондоне, в том числе являющиеся достопримечательностями, и за его пределами, а также районы страны, прочно ассоциирующиеся с известными по СМИ "шпионскими" скандалами (прежде всего, Солсбери и Эймсбери)", - заявили в дипмиссии. В связи с этим диппредставительство рекомендует иметь при себе контактные номера телефонов посольства РФ в Лондоне и генконсульства РФ в Эдинбурге, куда можно обратиться за помощью или проинформировать об инциденте в транзитной зоне аэропорта. -0-

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