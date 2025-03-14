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Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004904256.html
Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого
Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого - РИА Новости, 14.03.2025
Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого
Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого в ДНР, сообщил командир штурмовой группы с позывным "Молчун", видео с ним публикует... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:13:00+03:00
2025-03-14T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого в ДНР, сообщил командир штурмовой группы с позывным "Молчун", видео с ним публикует Минобороны РФ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоочеретоватое в Донбассе 21 февраля. "При штурме населенного пункта туманная погода сыграла на руку, поскольку нам удалось достичь эффекта неожиданности и застать врасплох боевиков ВСУ. Мы отбили у них позиции и долгое время удерживали до прихода подкрепления. У противника уже не получается контролировать небо над селом потому, что наши подразделения уже закрепились на позициях, в том числе и силы радиоэлектронной борьбы", - рассказал "Молчун". В ведомстве отметили, что при зачистке села военнослужащие неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов ВСУ с помощью переделанных противотанковых мин ТМ-62.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого

Боец Молчун: туман помог застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого в ДНР, сообщил командир штурмовой группы с позывным "Молчун", видео с ним публикует Минобороны РФ.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоочеретоватое в Донбассе 21 февраля.
"При штурме населенного пункта туманная погода сыграла на руку, поскольку нам удалось достичь эффекта неожиданности и застать врасплох боевиков ВСУ. Мы отбили у них позиции и долгое время удерживали до прихода подкрепления. У противника уже не получается контролировать небо над селом потому, что наши подразделения уже закрепились на позициях, в том числе и силы радиоэлектронной борьбы", - рассказал "Молчун".
В ведомстве отметили, что при зачистке села военнослужащие неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов ВСУ с помощью переделанных противотанковых мин ТМ-62.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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