https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2004904256.html

Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого

Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого - РИА Новости, 14.03.2025

Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого

Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого в ДНР, сообщил командир штурмовой группы с позывным "Молчун", видео с ним публикует... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:13:00+03:00

2025-03-14T05:13:00+03:00

2025-03-14T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Туманная погода помогла застать ВСУ врасплох при штурме Новоочеретоватого в ДНР, сообщил командир штурмовой группы с позывным "Молчун", видео с ним публикует Минобороны РФ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоочеретоватое в Донбассе 21 февраля. "При штурме населенного пункта туманная погода сыграла на руку, поскольку нам удалось достичь эффекта неожиданности и застать врасплох боевиков ВСУ. Мы отбили у них позиции и долгое время удерживали до прихода подкрепления. У противника уже не получается контролировать небо над селом потому, что наши подразделения уже закрепились на позициях, в том числе и силы радиоэлектронной борьбы", - рассказал "Молчун". В ведомстве отметили, что при зачистке села военнослужащие неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов ВСУ с помощью переделанных противотанковых мин ТМ-62.

https://ria.ru/20250314/minoborony-2004904131.html

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донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)