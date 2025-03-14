Бабушкина обсудила с генконсулом Киргизии расширение сотрудничества
Спикер Бабушкина обсудила с генконсулом Киргизии расширение сотрудничества
© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обсудила с генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым расширение сотрудничества
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обсудила с генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым расширение сотрудничества
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу с генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым, на которой обсудили перспективы расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Депутаты Законодательного Собрания принимают активное участие в развитии сотрудничества между Кыргызской Республикой и Свердловской областью. Радует, что в Екатеринбурге работает генеральное консульство Кыргызской Республики. Установлено регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и вашими городами Бишкек и Ош. Это положительно сказывается на расширении взаимных контактов", – отметила Бабушкина.
По итогам 2024 года товарооборот Свердловской области с Кыргызской Республикой почти достиг 140 миллионов долларов.
В ходе разговора особое внимание было уделено сфере образования. В 2024-2025 учебном году в вузах Свердловской области обучается около 300 студентов из Кыргызской Республики. Бабушкина и Тентимишов подчеркнули, что этот показатель можно и нужно увеличивать. Обучение в учебных заведениях Среднего Урала позволяет молодым людям из Кыргызской Республики не только получить востребованную профессию, но и познакомиться с культурой России, духовным наследием страны.
"Нам есть, что обсудить, есть, над чем работать. Мы готовы поддерживать вас в развитии сотрудничества между Кыргызской Республикой и Свердловской областью по разным направлениям. Надеюсь, эта встреча – только начало нового этапа совместной работы", – отметила Бабушкина.
Депутаты Законодательного Собрания неоднократно принимали участие в визитах делегаций Свердловской области в Кыргызскую Республику, а также работали в миссиях наблюдателей от СНГ на выборах в этом государстве. Кроме того, перспективы межпарламентского сотрудничества обсуждались на встречах Бабушкиной с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызскойф Республики, в разное время посещавшими Средний Урал.