https://ria.ru/20250314/sotrudnichestvo-2005056640.html

Бабушкина обсудила с генконсулом Киргизии расширение сотрудничества

Бабушкина обсудила с генконсулом Киргизии расширение сотрудничества - РИА Новости, 14.03.2025

Бабушкина обсудила с генконсулом Киргизии расширение сотрудничества

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу с генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:20:00+03:00

2025-03-14T17:20:00+03:00

2025-03-14T17:20:00+03:00

свердловская область

свердловская область

екатеринбург

киргизия

людмила бабушкина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу с генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым, на которой обсудили перспективы расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Депутаты Законодательного Собрания принимают активное участие в развитии сотрудничества между Кыргызской Республикой и Свердловской областью. Радует, что в Екатеринбурге работает генеральное консульство Кыргызской Республики. Установлено регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и вашими городами Бишкек и Ош. Это положительно сказывается на расширении взаимных контактов", – отметила Бабушкина. По итогам 2024 года товарооборот Свердловской области с Кыргызской Республикой почти достиг 140 миллионов долларов. В ходе разговора особое внимание было уделено сфере образования. В 2024-2025 учебном году в вузах Свердловской области обучается около 300 студентов из Кыргызской Республики. Бабушкина и Тентимишов подчеркнули, что этот показатель можно и нужно увеличивать. Обучение в учебных заведениях Среднего Урала позволяет молодым людям из Кыргызской Республики не только получить востребованную профессию, но и познакомиться с культурой России, духовным наследием страны. "Нам есть, что обсудить, есть, над чем работать. Мы готовы поддерживать вас в развитии сотрудничества между Кыргызской Республикой и Свердловской областью по разным направлениям. Надеюсь, эта встреча – только начало нового этапа совместной работы", – отметила Бабушкина. Депутаты Законодательного Собрания неоднократно принимали участие в визитах делегаций Свердловской области в Кыргызскую Республику, а также работали в миссиях наблюдателей от СНГ на выборах в этом государстве. Кроме того, перспективы межпарламентского сотрудничества обсуждались на встречах Бабушкиной с депутатами Жогорку Кенеша Кыргызскойф Республики, в разное время посещавшими Средний Урал.

https://ria.ru/20250314/babushkina-2004925610.html

https://ria.ru/20250306/babushkina-2003472195.html

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Артем Смирнов

свердловская область, екатеринбург, киргизия, людмила бабушкина