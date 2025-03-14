https://ria.ru/20250314/solong-2005043550.html

Появились подробности об экипаже Solong, столкнувшегося с танкером

Появились подробности об экипаже Solong, столкнувшегося с танкером - РИА Новости, 14.03.2025

Появились подробности об экипаже Solong, столкнувшегося с танкером

Пять граждан России находились на борту контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, среди них - капитан судна, который был ранее... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:20:00+03:00

2025-03-14T16:20:00+03:00

2025-03-14T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пять граждан России находились на борту контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, среди них - капитан судна, который был ранее задержан, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.Компания-владелец контейнеровоза сообщала, что в момент столкновения на борту судна находились 14 членов экипажа. Один из них пропал и, вероятно, погиб."По информации судовладельца, в состав команды "Solong" входят пять граждан Российской Федерации. Среди них - капитан судна, который был задержан компетентными органами Великобритании и в настоящее время находится под следствием. Все члены экипажа из числа российских граждан живы, травмы вследствие инцидента ими не получены, состояние моряков не вызывает беспокойства", - сообщили в дипмиссии.Ранее компания-владелец контейнеровоза выступила с утверждением, что капитан судна и несколько членов экипажа являются гражданами РФ. До этого полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза.В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.

https://ria.ru/20250314/britaniya-2004813798.html

https://ria.ru/20250311/tanker-2004207415.html

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