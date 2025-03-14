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В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США
В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США - РИА Новости, 14.03.2025
В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США
Соглашение с США о ресурсах готово, переговоры о его подписании закрыты, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на вице-премьера по вопросам... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:15:00+03:00
2025-03-14T20:15:00+03:00
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украина
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ольга стефанишина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Соглашение с США о ресурсах готово, переговоры о его подписании закрыты, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину. Стефанишина указала на то, что соглашение готово, текст не меняется, а переговоры закрыты. "Американская сторона не определилась с тем, когда, на каких условиях она хочет его подписать на данном этапе", - добавила она. При этом, по ее словам, Киев готов в любое время подписать соглашение. Ранее США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
https://ria.ru/20250224/ssha-2001322870.html
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сша, украина, киев, ольга стефанишина
США, Украина, Киев, Ольга Стефанишина
В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США
Стефанишина: соглашение с США о ресурсах готово, переговоры по нему закрыты