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В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США - РИА Новости, 14.03.2025
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20:15 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/soglashenie-2005114664.html
В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США
В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США - РИА Новости, 14.03.2025
В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США
Соглашение с США о ресурсах готово, переговоры о его подписании закрыты, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на вице-премьера по вопросам... РИА Новости, 14.03.2025
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сша
украина
киев
ольга стефанишина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Соглашение с США о ресурсах готово, переговоры о его подписании закрыты, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину. Стефанишина указала на то, что соглашение готово, текст не меняется, а переговоры закрыты. "Американская сторона не определилась с тем, когда, на каких условиях она хочет его подписать на данном этапе", - добавила она. При этом, по ее словам, Киев готов в любое время подписать соглашение. Ранее США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
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сша, украина, киев, ольга стефанишина
США, Украина, Киев, Ольга Стефанишина
В Киеве заявили о готовности соглашения по ресурсам с США

Стефанишина: соглашение с США о ресурсах готово, переговоры по нему закрыты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Соглашение с США о ресурсах готово, переговоры о его подписании закрыты, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину.
Стефанишина указала на то, что соглашение готово, текст не меняется, а переговоры закрыты. "Американская сторона не определилась с тем, когда, на каких условиях она хочет его подписать на данном этапе", - добавила она.
При этом, по ее словам, Киев готов в любое время подписать соглашение.
Ранее США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам
24 февраля, 16:59
 
СШАУкраинаКиевОльга Стефанишина
 
 
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