https://ria.ru/20250314/smi-2004902499.html

СМИ: в Госдуме оспорили закон о повышении автомобильных штрафов

СМИ: в Госдуме оспорили закон о повышении автомобильных штрафов - РИА Новости, 14.03.2025

СМИ: в Госдуме оспорили закон о повышении автомобильных штрафов

Группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд о соответствии нормам конституционности закона о повышении штрафов за нарушение ПДД,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T04:41:00+03:00

2025-03-14T04:41:00+03:00

2025-03-14T05:38:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд о соответствии нормам конституционности закона о повышении штрафов за нарушение ПДД, пишут “Ведомости”.По данным издания, авторы обращения утверждают, что принятые ранее поправки не соответствуют Конституции, "поскольку меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно". Депутаты также сослались на позицию Минюста, "согласно которой механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста числа правонарушений <…> ".Под запросом, как сообщает газета, подписались 57 депутатов от КПРФ, 28 от "Справедливой России", 10 от ЛДПР, один от "Новых людей" и один внефракционный.Закон о повышении штрафов вступил в силу с 1 января 2025 года. За превышение скорости от 20 до 40 километров в час граждане теперь вынуждены платить штраф в размере 750 рублей (раньше 500 рублей). За превышение установленной скорости движения транспортного средства от 40 до 60 километров штраф составляет от 1500 до 2000 рублей (раньше от 1 до 1,5 тысячи).Скидка на оплату штрафа за нарушения ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составляет 25% (в 2024 году она составляла 50%, а оплатить штраф можно было в течении 20 дней).Штрафы за управление автотранспортном в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение выросли с 30 до 45 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250313/gosduma-2004674960.html

https://ria.ru/20250305/gosduma-2003249389.html

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госдума рф, кпрф, справедливая россия, общество