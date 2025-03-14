https://ria.ru/20250314/slushanija-2005066098.html

МУС назначил дату слушаний по утверждению обвинений против Дутерте

МУС назначил дату слушаний по утверждению обвинений против Дутерте - РИА Новости, 14.03.2025

МУС назначил дату слушаний по утверждению обвинений против Дутерте

Слушания в Международном уголовном суде (МУС) по утверждению обвинений против экс-президента Филиппин Родриго Дутерте пройдут 23 сентября, сообщила... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:47:00+03:00

2025-03-14T17:47:00+03:00

2025-03-14T17:49:00+03:00

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филиппины

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родриго дутерте

международный уголовный суд

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ГААГА, 14 мар - РИА Новости. Слушания в Международном уголовном суде (МУС) по утверждению обвинений против экс-президента Филиппин Родриго Дутерте пройдут 23 сентября, сообщила председательствующая судья Юлия Моток. Дутерте должен был в пятницу впервые после ареста предстать перед судом лично, однако из-за того, что экс-президент преодолел длинный путь, ему разрешили участвовать в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. "После оценки всех факторов, включая необходимость надлежащей подготовки сторон и участников, а также прав господина Дутерте, включая его право на судебное разбирательство в разумные сроки, дата начала слушания по подтверждению обвинений — 23 сентября 2025 года", - заявила судья на заседании. Дутерте был доставлен с Филиппин в Нидерланды 12 марта по ордеру МУС и взят под стражу. Позднее суд сообщил, что подозреваемый после прохождения медицинского осмотра был помещен в следственный изолятор в Гааге. Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых убийства, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками".

https://ria.ru/20250314/duterte-2005053563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, филиппины, гаага, нидерланды, родриго дутерте, международный уголовный суд