МУС назначил дату слушаний по утверждению обвинений против Дутерте
Слушания в МУС по обвинению экс-президента Филиппин Дутерте пройдут 23 сентября
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 14 мар - РИА Новости. Слушания в Международном уголовном суде (МУС) по утверждению обвинений против экс-президента Филиппин Родриго Дутерте пройдут 23 сентября, сообщила председательствующая судья Юлия Моток.
Дутерте должен был в пятницу впервые после ареста предстать перед судом лично, однако из-за того, что экс-президент преодолел длинный путь, ему разрешили участвовать в заседании по видеосвязи из следственного изолятора.
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"После оценки всех факторов, включая необходимость надлежащей подготовки сторон и участников, а также прав господина Дутерте, включая его право на судебное разбирательство в разумные сроки, дата начала слушания по подтверждению обвинений — 23 сентября 2025 года", - заявила судья на заседании.
Дутерте был доставлен с Филиппин в Нидерланды 12 марта по ордеру МУС и взят под стражу. Позднее суд сообщил, что подозреваемый после прохождения медицинского осмотра был помещен в следственный изолятор в Гааге.
Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых убийства, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками".