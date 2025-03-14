Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 14.03.2025 (обновлено: 16:22 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/skoraya-2005037782.html
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую - РИА Новости, 14.03.2025
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую
Пострадавшему при стрельбе возле детского сада в новой Москве мужчине вызвали скорую помощь, стрелявшего ищет полиция, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:01:00+03:00
2025-03-14T16:22:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пострадавшему при стрельбе возле детского сада в новой Москве мужчине вызвали скорую помощь, стрелявшего ищет полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Стрелявший из травмата в оппонента мужчина сбежал, его ищет полиция", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадавшему при стрельбе мужчине вызвали скорую помощь. Инцидент произошел на улице Липовый парк.Позднее собеседник агентства сообщил, что ранее между повздорившими мужчинами произошел конфликт.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую

Пострадавшему при стрельбе около детсада в новой Москве вызвали скорую помощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пострадавшему при стрельбе возле детского сада в новой Москве мужчине вызвали скорую помощь, стрелявшего ищет полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Стрелявший из травмата в оппонента мужчина сбежал, его ищет полиция", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшему при стрельбе мужчине вызвали скорую помощь. Инцидент произошел на улице Липовый парк.
Позднее собеседник агентства сообщил, что ранее между повздорившими мужчинами произошел конфликт.
Детский сад в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Детский сад в Новой Москве, у которого произошла стрельба, работает штатно
Вчера, 16:04
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала