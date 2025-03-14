https://ria.ru/20250314/skoraya-2005037782.html
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую - РИА Новости, 14.03.2025
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую
Пострадавшему при стрельбе возле детского сада в новой Москве мужчине вызвали скорую помощь, стрелявшего ищет полиция, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:01:00+03:00
2025-03-14T16:01:00+03:00
2025-03-14T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пострадавшему при стрельбе возле детского сада в новой Москве мужчине вызвали скорую помощь, стрелявшего ищет полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Стрелявший из травмата в оппонента мужчина сбежал, его ищет полиция", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадавшему при стрельбе мужчине вызвали скорую помощь. Инцидент произошел на улице Липовый парк.Позднее собеседник агентства сообщил, что ранее между повздорившими мужчинами произошел конфликт.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html
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происшествия, москва
Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую
Пострадавшему при стрельбе около детсада в новой Москве вызвали скорую помощь
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пострадавшему при стрельбе возле детского сада в новой Москве мужчине вызвали скорую помощь, стрелявшего ищет полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Стрелявший из травмата в оппонента мужчина сбежал, его ищет полиция", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшему при стрельбе мужчине вызвали скорую помощь. Инцидент произошел на улице Липовый парк.
Позднее собеседник агентства сообщил, что ранее между повздорившими мужчинами произошел конфликт.