https://ria.ru/20250314/skoraya-2005037782.html

Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую

Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую - РИА Новости, 14.03.2025

Пострадавшему при стрельбе у детсада в новой Москве вызвали скорую

Пострадавшему при стрельбе возле детского сада в новой Москве мужчине вызвали скорую помощь, стрелявшего ищет полиция, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:01:00+03:00

2025-03-14T16:01:00+03:00

2025-03-14T16:22:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пострадавшему при стрельбе возле детского сада в новой Москве мужчине вызвали скорую помощь, стрелявшего ищет полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Стрелявший из травмата в оппонента мужчина сбежал, его ищет полиция", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пострадавшему при стрельбе мужчине вызвали скорую помощь. Инцидент произошел на улице Липовый парк.Позднее собеседник агентства сообщил, что ранее между повздорившими мужчинами произошел конфликт.

https://ria.ru/20250314/detsad-2005038682.html

москва

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2025

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происшествия, москва