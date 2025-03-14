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Костромской губернатор обсудил вопросы привлечения кадров на ОАО "Цвет" - РИА Новости, 14.03.2025
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Костромская область
 
21:54 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/sitnikov-2005125069.html
Костромской губернатор обсудил вопросы привлечения кадров на ОАО "Цвет"
Костромской губернатор обсудил вопросы привлечения кадров на ОАО "Цвет" - РИА Новости, 14.03.2025
Костромской губернатор обсудил вопросы привлечения кадров на ОАО "Цвет"
Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил перспективы развития производства и привлечения новых кадров с представителями местного ОАО "Цвет",... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:54:00+03:00
2025-03-14T21:54:00+03:00
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КОСТРОМА, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил перспективы развития производства и привлечения новых кадров с представителями местного ОАО "Цвет", сообщает пресс-служба администрации региона. Предприятие было основано 58 лет назад как завод красильно-отделочного оборудования. Сегодня это производственное предприятие полного цикла - от проектирования до изготовления емкостного оборудования для пищевой, лакокрасочной, парфюмерно-косметической и фармацевтической отраслей промышленности. По данным обладминистрации, ОАО "Цвет" реализует губернаторскую программу подготовки кадров, в рамках которой предоставляет возможность прохождения производственной практики студентам костромских вузов и техникумов с последующим трудоустройством. С одним из бывших практикантов, выпускником колледжа отраслевых технологий Максимом Карпушенковым губернатор пообщался в пятницу во время визита на предприятие. "Приняли хорошо. За мной закрепили наставника, который на первых этапах мне все объяснял, показывал. Потом уже сам освоился. И при выборе места работы я уже понимал, что приду сюда, где все знакомо, где все нравится", - приводит слова Карпушенкова пресс-служба обладминистрации. Мастер участка упаковки Анастасия Гузанова - единственная девушка в данной должности. Она отвечает за ключевой финальный этап - упаковку готовой продукции, сбор к ней сопроводительной документации и комплектующих. Губернатор поинтересовался семейным положением девушки, и та ответила, что не замужем, но есть претендент на руку и сердце, который работает на этом же заводе. Губернатор посоветовал - со свадьбой затягивать не надо. С руководителями завода, департамента экономического развития и администрации Костромы Ситников обсудил данные ранее поручения о предоставлении предприятию земельного участка для расширения производства. Также обсуждались технические вопросы по изготовлению на заводе "Цвет" оборудования для производства специальной ткани для изготовления костюмов, защищающих военнослужащих – участников спецоперации – от обнаружения с помощью тепловизора. Руководитель предприятия Алексей Созинов поблагодарил губернатора за особое внимание к вопросу подготовки кадров для костромских производств, отметил высокий уровень образования в системе среднего профобразования. "Что сегодня приятно порадовало – когда разговариваешь с людьми, с молодежью, то все сразу рассказывают, почему здесь работают, почему остались в коллективе. Ответы простые – хорошо встретили на практике, хороший коллектив, ко мне здесь уважительно относятся. Но это принципиально важный вопрос. Для русского человека тема отношения к сотруднику очень и очень важна", - подчеркнул Ситников.
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общество, костромская область, сергей ситников, кострома
Костромская область, Общество, Костромская область, Сергей Ситников, Кострома
Костромской губернатор обсудил вопросы привлечения кадров на ОАО "Цвет"

Ситников обсудил развитие производства и привлечения кадров на ОАО "Цвет"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
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КОСТРОМА, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил перспективы развития производства и привлечения новых кадров с представителями местного ОАО "Цвет", сообщает пресс-служба администрации региона.
Предприятие было основано 58 лет назад как завод красильно-отделочного оборудования. Сегодня это производственное предприятие полного цикла - от проектирования до изготовления емкостного оборудования для пищевой, лакокрасочной, парфюмерно-косметической и фармацевтической отраслей промышленности.
По данным обладминистрации, ОАО "Цвет" реализует губернаторскую программу подготовки кадров, в рамках которой предоставляет возможность прохождения производственной практики студентам костромских вузов и техникумов с последующим трудоустройством. С одним из бывших практикантов, выпускником колледжа отраслевых технологий Максимом Карпушенковым губернатор пообщался в пятницу во время визита на предприятие.
«
"Приняли хорошо. За мной закрепили наставника, который на первых этапах мне все объяснял, показывал. Потом уже сам освоился. И при выборе места работы я уже понимал, что приду сюда, где все знакомо, где все нравится", - приводит слова Карпушенкова пресс-служба обладминистрации.
Мастер участка упаковки Анастасия Гузанова - единственная девушка в данной должности. Она отвечает за ключевой финальный этап - упаковку готовой продукции, сбор к ней сопроводительной документации и комплектующих. Губернатор поинтересовался семейным положением девушки, и та ответила, что не замужем, но есть претендент на руку и сердце, который работает на этом же заводе. Губернатор посоветовал - со свадьбой затягивать не надо.
С руководителями завода, департамента экономического развития и администрации Костромы Ситников обсудил данные ранее поручения о предоставлении предприятию земельного участка для расширения производства. Также обсуждались технические вопросы по изготовлению на заводе "Цвет" оборудования для производства специальной ткани для изготовления костюмов, защищающих военнослужащих – участников спецоперации – от обнаружения с помощью тепловизора.
Руководитель предприятия Алексей Созинов поблагодарил губернатора за особое внимание к вопросу подготовки кадров для костромских производств, отметил высокий уровень образования в системе среднего профобразования.
"Что сегодня приятно порадовало – когда разговариваешь с людьми, с молодежью, то все сразу рассказывают, почему здесь работают, почему остались в коллективе. Ответы простые – хорошо встретили на практике, хороший коллектив, ко мне здесь уважительно относятся. Но это принципиально важный вопрос. Для русского человека тема отношения к сотруднику очень и очень важна", - подчеркнул Ситников.
 
Костромская областьОбществоКостромская областьСергей СитниковКострома
 
 
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