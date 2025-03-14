https://ria.ru/20250314/sitnikov-2005125069.html

Костромской губернатор обсудил вопросы привлечения кадров на ОАО "Цвет"

Костромской губернатор обсудил вопросы привлечения кадров на ОАО "Цвет" - РИА Новости, 14.03.2025

Костромской губернатор обсудил вопросы привлечения кадров на ОАО "Цвет"

Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил перспективы развития производства и привлечения новых кадров с представителями местного ОАО "Цвет",... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:54:00+03:00

2025-03-14T21:54:00+03:00

2025-03-14T21:54:00+03:00

костромская область

общество

костромская область

сергей ситников

кострома

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995971233_0:100:2971:1771_1920x0_80_0_0_cadaa4abf0f16ff684d024f51fa812f1.jpg

КОСТРОМА, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил перспективы развития производства и привлечения новых кадров с представителями местного ОАО "Цвет", сообщает пресс-служба администрации региона. Предприятие было основано 58 лет назад как завод красильно-отделочного оборудования. Сегодня это производственное предприятие полного цикла - от проектирования до изготовления емкостного оборудования для пищевой, лакокрасочной, парфюмерно-косметической и фармацевтической отраслей промышленности. По данным обладминистрации, ОАО "Цвет" реализует губернаторскую программу подготовки кадров, в рамках которой предоставляет возможность прохождения производственной практики студентам костромских вузов и техникумов с последующим трудоустройством. С одним из бывших практикантов, выпускником колледжа отраслевых технологий Максимом Карпушенковым губернатор пообщался в пятницу во время визита на предприятие. "Приняли хорошо. За мной закрепили наставника, который на первых этапах мне все объяснял, показывал. Потом уже сам освоился. И при выборе места работы я уже понимал, что приду сюда, где все знакомо, где все нравится", - приводит слова Карпушенкова пресс-служба обладминистрации. Мастер участка упаковки Анастасия Гузанова - единственная девушка в данной должности. Она отвечает за ключевой финальный этап - упаковку готовой продукции, сбор к ней сопроводительной документации и комплектующих. Губернатор поинтересовался семейным положением девушки, и та ответила, что не замужем, но есть претендент на руку и сердце, который работает на этом же заводе. Губернатор посоветовал - со свадьбой затягивать не надо. С руководителями завода, департамента экономического развития и администрации Костромы Ситников обсудил данные ранее поручения о предоставлении предприятию земельного участка для расширения производства. Также обсуждались технические вопросы по изготовлению на заводе "Цвет" оборудования для производства специальной ткани для изготовления костюмов, защищающих военнослужащих – участников спецоперации – от обнаружения с помощью тепловизора. Руководитель предприятия Алексей Созинов поблагодарил губернатора за особое внимание к вопросу подготовки кадров для костромских производств, отметил высокий уровень образования в системе среднего профобразования. "Что сегодня приятно порадовало – когда разговариваешь с людьми, с молодежью, то все сразу рассказывают, почему здесь работают, почему остались в коллективе. Ответы простые – хорошо встретили на практике, хороший коллектив, ко мне здесь уважительно относятся. Но это принципиально важный вопрос. Для русского человека тема отношения к сотруднику очень и очень важна", - подчеркнул Ситников.

костромская область

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, костромская область, сергей ситников, кострома