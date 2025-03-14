https://ria.ru/20250314/saratov-2004893510.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 1.00 мск, на запасной аэродром ушел один самолет, сообщил представитель Росавиации... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T01:37:00+03:00

2025-03-14T01:37:00+03:00

2025-03-14T01:37:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 1.00 мск, на запасной аэродром ушел один самолет, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 01.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале. Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250313/saratov-2004888755.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)