Страны G7 обсудили возможность новых санкций против России
Reuters: G7 может ввести новые санкции против России при несогласии с перемирием
© Getty Images / picture alliance/Sebastian GollnowФлаги стран G7 во время встречи министров иностранных дел G7 в Канаде
© Getty Images / picture alliance/Sebastian Gollnow
Флаги стран G7 во время встречи министров иностранных дел G7 в Канаде
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости/Прайм. Страны G7 обсудили возможность введения новых ограничений, в том числе санкций, против России в случае, если Москва не согласится на режим прекращения огня на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект финального заявления по итогам встреч глав МИД "Большой семерки" в Канаде.
Страны-члены "Большой семерки" призывают Россию согласиться на режим прекращения огня с Киевом "на равных условиях" и выполнять их. Среди обсуждавшихся мер в случае, если Россия не пойдет на это - установление ограничений цен на нефть и дополнительная поддержка Киева.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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