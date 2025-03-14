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В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций - РИА Новости, 14.03.2025
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12:23 14.03.2025 (обновлено: 12:26 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/sanktsii-2004967590.html
В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций
В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций - РИА Новости, 14.03.2025
В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций
Послы Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций, при этом исключили из санкционного списка трех лиц,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:23:00+03:00
2025-03-14T12:26:00+03:00
евросоюз
владимир путин
россия
венгрия
москва
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости/Прайм. Послы Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций, при этом исключили из санкционного списка трех лиц, передает агентство Рейтер со ссылкой на евродипломатов."Послы ЕС согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тысяч лиц и организаций... (и - ред.) убрать из санкционного списка трех лиц", - говорится в сообщениях агентства со ссылкой на евродипломатов.Имена исключенных из списка россиян на данный момент пока не сообщаются.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало о том, что Евросоюз близок к соглашению о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250314/rossija-2004919421.html
https://ria.ru/20250314/bloomberg-2004944819.html
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евросоюз, владимир путин, россия, венгрия, москва, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Москва, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций

Послы ЕС согласились исключить трех лиц из списка антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости/Прайм. Послы Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций, при этом исключили из санкционного списка трех лиц, передает агентство Рейтер со ссылкой на евродипломатов.
"Послы ЕС согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тысяч лиц и организаций... (и - ред.) убрать из санкционного списка трех лиц", - говорится в сообщениях агентства со ссылкой на евродипломатов.
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Имена исключенных из списка россиян на данный момент пока не сообщаются.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало о том, что Евросоюз близок к соглашению о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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