https://ria.ru/20250314/sanktsii-2004967590.html
В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций
В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций - РИА Новости, 14.03.2025
В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций
Послы Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций, при этом исключили из санкционного списка трех лиц,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:23:00+03:00
2025-03-14T12:23:00+03:00
2025-03-14T12:26:00+03:00
евросоюз
владимир путин
россия
венгрия
москва
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости/Прайм. Послы Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций, при этом исключили из санкционного списка трех лиц, передает агентство Рейтер со ссылкой на евродипломатов."Послы ЕС согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тысяч лиц и организаций... (и - ред.) убрать из санкционного списка трех лиц", - говорится в сообщениях агентства со ссылкой на евродипломатов.Имена исключенных из списка россиян на данный момент пока не сообщаются.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники сообщало о том, что Евросоюз близок к соглашению о продлении санкций в отношении россиян после исключения из него трех лиц по требованию Венгрии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250314/rossija-2004919421.html
https://ria.ru/20250314/bloomberg-2004944819.html
россия
венгрия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, владимир путин, россия, венгрия, москва, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Москва, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС согласились исключить несколько лиц из списка антироссийских санкций
Послы ЕС согласились исключить трех лиц из списка антироссийских санкций