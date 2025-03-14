https://ria.ru/20250314/rossija-2004981956.html
Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков
Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025
Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков
Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:44:00+03:00
2025-03-14T12:44:00+03:00
2025-03-14T13:23:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы ждем иностранных инвесторов, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт", - сказал он журналистам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков
Песков: Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, мы ждем иностранных инвесторов, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт", - сказал он журналистам.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".