https://ria.ru/20250314/rossija-2004981956.html

Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков

Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025

Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков

Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:44:00+03:00

2025-03-14T12:44:00+03:00

2025-03-14T13:23:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы ждем иностранных инвесторов, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт", - сказал он журналистам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

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экономика, россия, дмитрий песков