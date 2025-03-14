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Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов - РИА Новости, 14.03.2025
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20:11 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/rosobrnadzor-2005114242.html
Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов
Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов - РИА Новости, 14.03.2025
Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов
Ребенку мигранта для успешного прохождения тестирования на знание русского языка необходимо будет набрать три балла, говорится в приказе Рособрнадзора. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:11:00+03:00
2025-03-14T20:11:00+03:00
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ребенку мигранта для успешного прохождения тестирования на знание русского языка необходимо будет набрать три балла, говорится в приказе Рособрнадзора. "Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, - 3 балла", - говорится в документе. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
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общество, дмитрий чернышенко
Общество, Дмитрий Чернышенко
Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов

Рособрнадзор: ребенку мигрантов для прохождения теста нужно набрать три балла

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ребенку мигранта для успешного прохождения тестирования на знание русского языка необходимо будет набрать три балла, говорится в приказе Рособрнадзора.
"Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, - 3 балла", - говорится в документе.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
Учащийся на занятиях по русскому языку - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Рособрнадзор установил баллы для теста по русскому для детей мигрантов
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ОбществоДмитрий Чернышенко
 
 
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