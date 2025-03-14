https://ria.ru/20250314/rosobrnadzor-2005114242.html

Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов

Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов - РИА Новости, 14.03.2025

Рособрнадзор назвал минимальный балл при тестировании детей мигрантов

Ребенку мигранта для успешного прохождения тестирования на знание русского языка необходимо будет набрать три балла, говорится в приказе Рособрнадзора. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:11:00+03:00

2025-03-14T20:11:00+03:00

2025-03-14T20:11:00+03:00

общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ребенку мигранта для успешного прохождения тестирования на знание русского языка необходимо будет набрать три балла, говорится в приказе Рособрнадзора. "Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, - 3 балла", - говорится в документе. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html

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2025

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общество, дмитрий чернышенко