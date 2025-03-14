https://ria.ru/20250314/rosobrnadzor-2004912395.html

В подведомственном Рособрнадзору институте возбудили дело о хищении

В подведомственном Рособрнадзору институте возбудили дело о хищении - РИА Новости, 14.03.2025

В подведомственном Рособрнадзору институте возбудили дело о хищении

После проверок Генпрокуратуры возбудили уголовное дело о хищении более чем 100 миллионов рублей на выполнении госконтрактов в подведомственном Рособрнадзору... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:08:00+03:00

2025-03-14T08:08:00+03:00

2025-03-14T11:26:00+03:00

происшествия

россия

андрей иванов

игорь краснов

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. После проверок Генпрокуратуры возбудили уголовное дело о хищении более чем 100 миллионов рублей на выполнении госконтрактов в подведомственном Рособрнадзору Федеральном институте оценки качества образования, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "По результатам проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования", — сказал он. По словам Иванова, прокуроры установили, что в 2021–2022 годах Рособрнадзор заключил государственные контракты более чем на 140 миллионов рублей на изучение качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций. При этом должностные лица подведомственного Федерального института оценки качества образования привлекли подконтрольные организации и заключили с ними фиктивные договоры на выполнение вышеуказанных работ. "В результате похищено более 100 миллионов рублей средств бюджета. По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество")", — добавил Иванов.В декабре 2024 года генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, заявил, что его ведомство выявило "большие нарушения" в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Он подчеркнул, что о результатах проверок доложили президенту Владимиру Путину. По словам Краснова, прокуроры обнаружили в том числе неэффективное использование денежных средств. В тот же день в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что в ближайшее время ведомство исправит все недочеты в работе, которые обнаружила Генпрокуратура.

https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html

https://ria.ru/20240818/natsproekt-1966837334.html

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происшествия, россия, андрей иванов, игорь краснов, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), генеральная прокуратура рф, совет федерации рф