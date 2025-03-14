https://ria.ru/20250314/rosaviatsiya-2004930779.html
В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели ограничения
В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели ограничения - РИА Новости, 14.03.2025
В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели ограничения
Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:27:00+03:00
2025-03-14T10:27:00+03:00
2025-03-14T10:30:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижний новгород
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 09.57 мск на прием и выпуск ВС введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG)", - написал он..
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижний новгород, международная организация гражданской авиации
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нижний Новгород, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели ограничения
Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде