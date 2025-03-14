https://ria.ru/20250314/rosaviatsiya-2004930779.html

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели ограничения

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели ограничения - РИА Новости, 14.03.2025

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели ограничения

Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:27:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

нижний новгород

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 09.57 мск на прием и выпуск ВС введены в нижегородском аэропорту Стригино (код ИКАО: UWGG)", - написал он..

https://ria.ru/20250314/rosaviatsiya-2004909033.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижний новгород, международная организация гражданской авиации