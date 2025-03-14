Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 14.03.2025 (обновлено: 06:59 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/rosaviatsiya-2004909033.html
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены на работу московского "Внуково" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:57:00+03:00
2025-03-14T06:59:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу московского "Внуково" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: "Внуково" (код ИКАО: UUWW) - с 06.13 мск; Калуга (Грабцево; ИКАО: UUBC) - с 05.25 мск", - написал он в Telegram-канале.Аэропорты, по его словам, временно не принимают и не отправляют рейсы.
https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004901399.html
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_9dbc97598d10c989f4e5c6c910fe5906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту "Внуково" и Калуги ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу московского "Внуково" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: "Внуково" (код ИКАО: UUWW) - с 06.13 мск; Калуга (Грабцево; ИКАО: UUBC) - с 05.25 мск", - написал он в Telegram-канале.
Аэропорты, по его словам, временно не принимают и не отправляют рейсы.
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Вчера, 03:57
 
КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала