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В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены на работу московского "Внуково" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:57:00+03:00
2025-03-14T06:57:00+03:00
2025-03-14T06:59:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу московского "Внуково" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: "Внуково" (код ИКАО: UUWW) - с 06.13 мск; Калуга (Грабцево; ИКАО: UUBC) - с 05.25 мск", - написал он в Telegram-канале.Аэропорты, по его словам, временно не принимают и не отправляют рейсы.
https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004901399.html
калуга
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту "Внуково" и Калуги ввели временные ограничения на полеты