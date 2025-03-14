https://ria.ru/20250314/rosaviatsiya-2004909033.html

В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025

В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на работу московского "Внуково" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T06:57:00+03:00

2025-03-14T06:57:00+03:00

2025-03-14T06:59:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу московского "Внуково" и аэропорта Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: "Внуково" (код ИКАО: UUWW) - с 06.13 мск; Калуга (Грабцево; ИКАО: UUBC) - с 05.25 мск", - написал он в Telegram-канале.Аэропорты, по его словам, временно не принимают и не отправляют рейсы.

https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004901399.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации