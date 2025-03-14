Жительницу Урала, бросившую новорожденного сына на скамейке, арестовали
Жительницу Урала, бросившую новорожденного сына на скамейке в мороз, арестовали
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал местную жительницу, которая оставила новорожденного сына на скамейке в мороз, сообщает пресс-служба суда.
По данным управлений МВД и СК по региону, ранним утром 4 марта на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле был найден новорожденный мальчик, завернутый в одеяло. Нашедший ребенка мужчина вызвал "скорую". Никаких пояснительных записок в свертке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в реанимацию детской горбольницы с переохлаждением.
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В больнице у младенца был взят образец буккального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его мать - 36-летняя дорожный рабочий, судимая, в том числе, по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. В последний раз из колонии она освободилась в 2022 году. При этом, как отмечали в МВД, в мае 2018 года женщина была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей.
"Ленинский районный суд города Нижний Тагил удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Добрыниной. Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ – "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов", - говорится в сообщении.
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