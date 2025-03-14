Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Урала, бросившую новорожденного сына на скамейке, арестовали - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/rebenok-2004935132.html
Жительницу Урала, бросившую новорожденного сына на скамейке, арестовали
Жительницу Урала, бросившую новорожденного сына на скамейке, арестовали - РИА Новости, 14.03.2025
Жительницу Урала, бросившую новорожденного сына на скамейке, арестовали
Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал местную жительницу, которая оставила новорожденного сына на скамейке в мороз, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:47:00+03:00
2025-03-14T10:47:00+03:00
происшествия
нижний тагил
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал местную жительницу, которая оставила новорожденного сына на скамейке в мороз, сообщает пресс-служба суда. По данным управлений МВД и СК по региону, ранним утром 4 марта на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле был найден новорожденный мальчик, завернутый в одеяло. Нашедший ребенка мужчина вызвал "скорую". Никаких пояснительных записок в свертке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в реанимацию детской горбольницы с переохлаждением. В больнице у младенца был взят образец буккального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его мать - 36-летняя дорожный рабочий, судимая, в том числе, по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. В последний раз из колонии она освободилась в 2022 году. При этом, как отмечали в МВД, в мае 2018 года женщина была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей. "Ленинский районный суд города Нижний Тагил удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Добрыниной. Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ – "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250313/peterburg-2004781962.html
https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html
нижний тагил
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Урала, бросившую новорожденного сына на скамейке, арестовали

Жительницу Урала, бросившую новорожденного сына на скамейке в мороз, арестовали

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал местную жительницу, которая оставила новорожденного сына на скамейке в мороз, сообщает пресс-служба суда.
По данным управлений МВД и СК по региону, ранним утром 4 марта на скамейке около подъезда жилого дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле был найден новорожденный мальчик, завернутый в одеяло. Нашедший ребенка мужчина вызвал "скорую". Никаких пояснительных записок в свертке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток, его доставили в реанимацию детской горбольницы с переохлаждением.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Петербурге проверят отравление ребенка на детской площадке
13 марта, 16:04
В больнице у младенца был взят образец буккального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его мать - 36-летняя дорожный рабочий, судимая, в том числе, по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве. В последний раз из колонии она освободилась в 2022 году. При этом, как отмечали в МВД, в мае 2018 года женщина была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей.
"Ленинский районный суд города Нижний Тагил удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Добрыниной. Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ – "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов", - говорится в сообщении.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице
1 декабря 2024, 13:10
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала