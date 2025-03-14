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Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
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19:40 14.03.2025 (обновлено: 19:56 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005107889.html
Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин
Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025
Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФВладимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:40:00+03:00
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сша
россия
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФВладимир Путин.&quot;Новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией&quot;, - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.Президент отметил, что этот процесс непростой, если не сказать, что сложный. Но тем не менее, как напомнил Путин, состоялись телефонный разговор лидеров двух стран и контакты глав МИД государств, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался со своим визави.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107340.html
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин

Путин: Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФВладимир Путин.
«

"Новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.

Президент отметил, что этот процесс непростой, если не сказать, что сложный. Но тем не менее, как напомнил Путин, состоялись телефонный разговор лидеров двух стран и контакты глав МИД государств, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался со своим визави.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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СШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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