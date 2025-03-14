https://ria.ru/20250314/putin-2005107889.html

Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин

Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2025

Трамп делает все для восстановления отношений России и США, заявил Путин

Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФВладимир Путин. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:40:00+03:00

2025-03-14T19:40:00+03:00

2025-03-14T19:56:00+03:00

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, сообщил президент РФВладимир Путин."Новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.Президент отметил, что этот процесс непростой, если не сказать, что сложный. Но тем не менее, как напомнил Путин, состоялись телефонный разговор лидеров двух стран и контакты глав МИД государств, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался со своим визави.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107340.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков