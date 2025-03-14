https://ria.ru/20250314/putin-2005072731.html

Путин пригласил Мадуро посетить Россию

Путин пригласил Мадуро посетить Россию - РИА Новости, 14.03.2025

Путин пригласил Мадуро посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро посетить Россию в удобное для него время. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:01:00+03:00

2025-03-14T18:01:00+03:00

2025-03-14T18:46:00+03:00

россия

николас мадуро

владимир путин

венесуэла

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро посетить Россию в удобное для него время."С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита (Мадуро - ред.) в Россию в удобное для вас время", - сказал глава государства во время разговора с президентом Венесуэлы.

https://ria.ru/20250314/putin-2005067172.html

россия

венесуэла

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла