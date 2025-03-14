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Путин пригласил Мадуро посетить Россию - РИА Новости, 14.03.2025
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18:01 14.03.2025 (обновлено: 18:46 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2005072731.html
Путин пригласил Мадуро посетить Россию
Путин пригласил Мадуро посетить Россию - РИА Новости, 14.03.2025
Путин пригласил Мадуро посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро посетить Россию в удобное для него время. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:01:00+03:00
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россия
николас мадуро
владимир путин
венесуэла
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро посетить Россию в удобное для него время."С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита (Мадуро - ред.) в Россию в удобное для вас время", - сказал глава государства во время разговора с президентом Венесуэлы.
https://ria.ru/20250314/putin-2005067172.html
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россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла
Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Венесуэла
Путин пригласил Мадуро посетить Россию

Путин пригласил Мадуро посетить Россию в удобное для него время

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро посетить Россию в удобное для него время.
«
"С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита (Мадуро - ред.) в Россию в удобное для вас время", - сказал глава государства во время разговора с президентом Венесуэлы.
Путин: отношения России и Венесуэлы строятся на дружбе и доверии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Отношения России с Венесуэлой строятся на дружбе и доверии, заявил Путин
Вчера, 17:52
 
РоссияНиколас МадуроВладимир ПутинВенесуэла
 
 
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