https://ria.ru/20250314/putin-2005072731.html
Путин пригласил Мадуро посетить Россию
Путин пригласил Мадуро посетить Россию - РИА Новости, 14.03.2025
Путин пригласил Мадуро посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро посетить Россию в удобное для него время. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:01:00+03:00
2025-03-14T18:01:00+03:00
2025-03-14T18:46:00+03:00
россия
николас мадуро
владимир путин
венесуэла
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро посетить Россию в удобное для него время."С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита (Мадуро - ред.) в Россию в удобное для вас время", - сказал глава государства во время разговора с президентом Венесуэлы.
https://ria.ru/20250314/putin-2005067172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла
Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Венесуэла
Путин пригласил Мадуро посетить Россию
Путин пригласил Мадуро посетить Россию в удобное для него время