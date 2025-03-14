https://ria.ru/20250314/putin-2004986056.html

Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу

Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу - РИА Новости, 14.03.2025

Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу

Президенту России Владимиру Путину будут представлены все необходимые доклады по итогам трехсторонней встречи РФ-Иран-Китай по иранскому ядерному вопросу,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:58:00+03:00

2025-03-14T12:58:00+03:00

2025-03-14T12:58:00+03:00

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дмитрий песков

владимир путин

ван и (политик)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину будут представлены все необходимые доклады по итогам трехсторонней встречи РФ-Иран-Китай по иранскому ядерному вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, будут своевременно предоставлены все необходимые доклады для президента", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что продолжаются поиски всех возможных вариантов мирного регулирования проблемы иранского ядерного досье. Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и замглавы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по вопросу иранской ядерной проблемы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250314/iran-2004985436.html

https://ria.ru/20250314/kitay-2004921878.html

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в мире, россия, иран, китай, дмитрий песков, владимир путин, ван и (политик), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде