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Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу - РИА Новости, 14.03.2025
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12:58 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/putin-2004986056.html
Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу
Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу - РИА Новости, 14.03.2025
Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу
Президенту России Владимиру Путину будут представлены все необходимые доклады по итогам трехсторонней встречи РФ-Иран-Китай по иранскому ядерному вопросу,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:58:00+03:00
2025-03-14T12:58:00+03:00
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владимир путин
ван и (политик)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину будут представлены все необходимые доклады по итогам трехсторонней встречи РФ-Иран-Китай по иранскому ядерному вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, будут своевременно предоставлены все необходимые доклады для президента", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что продолжаются поиски всех возможных вариантов мирного регулирования проблемы иранского ядерного досье. Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и замглавы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по вопросу иранской ядерной проблемы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250314/iran-2004985436.html
https://ria.ru/20250314/kitay-2004921878.html
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в мире, россия, иран, китай, дмитрий песков, владимир путин, ван и (политик), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Иран, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ван И (политик), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу

Песков: Путину представят доклады после встречи по иранскому ядерному вопросу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину будут представлены все необходимые доклады по итогам трехсторонней встречи РФ-Иран-Китай по иранскому ядерному вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, будут своевременно предоставлены все необходимые доклады для президента", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Иран имеет право на развитие ядерной энергетики, заявил Песков
Вчера, 12:54
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что продолжаются поиски всех возможных вариантов мирного регулирования проблемы иранского ядерного досье.
Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и замглавы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по вопросу иранской ядерной проблемы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему
Вчера, 09:38
 
В миреРоссияИранКитайДмитрий ПесковВладимир ПутинВан И (политик)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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