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Путин обсудил с саудовским наследным принцем украинский кризис - РИА Новости, 14.03.2025
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10:10 14.03.2025 (обновлено: 10:22 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/putin-2004927927.html
Путин обсудил с саудовским наследным принцем украинский кризис
Путин обсудил с саудовским наследным принцем украинский кризис - РИА Новости, 14.03.2025
Путин обсудил с саудовским наследным принцем украинский кризис
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным усилия, предпринимаемые для завершения украинского РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:10:00+03:00
2025-03-14T10:22:00+03:00
в мире
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
россия
саудовская аравия
владимир путин
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ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным усилия, предпринимаемые для завершения украинского кризиса, отметив желание "поддержать все добрые начинания" для облегчения диалога, сообщило официальное саудовское агентство новостей SPA по итогам разговора."В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса", - отметило агентство."Его высочество наследный принц... подтвердил стремление королевства поддержать все добрые начинания для облегчения диалога и всего, что ведет к достижению политического решения кризиса в Украине", - говорится в сообщении.Оно указало, что президент России поблагодарил наследного принца за "конструктивные усилия" на этом направлении.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003533180.html
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в мире, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), россия, саудовская аравия, владимир путин
В мире, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин
Путин обсудил с саудовским наследным принцем украинский кризис

Путин по телефону обсудил с саудовским наследным принцем украинский кризис

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным усилия, предпринимаемые для завершения украинского кризиса, отметив желание "поддержать все добрые начинания" для облегчения диалога, сообщило официальное саудовское агентство новостей SPA по итогам разговора.
"В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса", - отметило агентство.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Причины украинского кризиса сложны, заявил Ван И
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"Его высочество наследный принц... подтвердил стремление королевства поддержать все добрые начинания для облегчения диалога и всего, что ведет к достижению политического решения кризиса в Украине", - говорится в сообщении.
Оно указало, что президент России поблагодарил наследного принца за "конструктивные усилия" на этом направлении.
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В миреМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)РоссияСаудовская АравияВладимир Путин
 
 
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