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Подмосковье показало рост химической промышленности на 14,8% в январе - РИА Новости, 14.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:33 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/promyshlennost-2005032090.html
Подмосковье показало рост химической промышленности на 14,8% в январе
Подмосковье показало рост химической промышленности на 14,8% в январе - РИА Новости, 14.03.2025
Подмосковье показало рост химической промышленности на 14,8% в январе
Химические предприятия Подмосковья за прошедший год достигли значительных успехов, предоставив товары и услуги на общую сумму 390 миллиардов рублей, что... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:33:00+03:00
2025-03-14T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Химические предприятия Подмосковья за прошедший год достигли значительных успехов, предоставив товары и услуги на общую сумму 390 миллиардов рублей, что составило около 6% от общего объема промышленного производства региона, сообщает 360.ru.В 2024 году эти предприятия увеличили объемы производства на 8,8%, а в январе 2025 года темпы роста составили уже 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Заместитель председателя правительства Московской области и руководитель Мининвеста Екатерина Зиновьева подчеркнула важность химической промышленности для экономики региона."В химической отрасли Московской области работает 144 крупных и средних организации. На этих предприятиях отрасли работают более 20 тысяч человек. По итогам прошлого года химическая промышленность отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей, что составляет 5,8% от общего объема промышленной отгрузки региона", – сказала она.Примеры успешного развития включают запуск производства катализаторов для азотной промышленности в Щелкове и налаживание выпуска специализированной продукции строительной химии на полимерной и минеральной основе в Сергиевом Посаде.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье показало рост химической промышленности на 14,8% в январе

© РИА Новости / Илья ПиталевКолбы с химическими реактивами в лаборатории завода в Зеленограде
Колбы с химическими реактивами в лаборатории завода в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Химические предприятия Подмосковья за прошедший год достигли значительных успехов, предоставив товары и услуги на общую сумму 390 миллиардов рублей, что составило около 6% от общего объема промышленного производства региона, сообщает 360.ru.
В 2024 году эти предприятия увеличили объемы производства на 8,8%, а в январе 2025 года темпы роста составили уже 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Заместитель председателя правительства Московской области и руководитель Мининвеста Екатерина Зиновьева подчеркнула важность химической промышленности для экономики региона.
«
"В химической отрасли Московской области работает 144 крупных и средних организации. На этих предприятиях отрасли работают более 20 тысяч человек. По итогам прошлого года химическая промышленность отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей, что составляет 5,8% от общего объема промышленной отгрузки региона", – сказала она.
Примеры успешного развития включают запуск производства катализаторов для азотной промышленности в Щелкове и налаживание выпуска специализированной продукции строительной химии на полимерной и минеральной основе в Сергиевом Посаде.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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