https://ria.ru/20250314/promyshlennost-2005032090.html

Подмосковье показало рост химической промышленности на 14,8% в январе

Подмосковье показало рост химической промышленности на 14,8% в январе - РИА Новости, 14.03.2025

Подмосковье показало рост химической промышленности на 14,8% в январе

Химические предприятия Подмосковья за прошедший год достигли значительных успехов, предоставив товары и услуги на общую сумму 390 миллиардов рублей, что... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:33:00+03:00

2025-03-14T15:33:00+03:00

2025-03-14T15:33:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005029952_0:182:2824:1771_1920x0_80_0_0_561fab047aaf18f5f7247d7840ba00c3.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Химические предприятия Подмосковья за прошедший год достигли значительных успехов, предоставив товары и услуги на общую сумму 390 миллиардов рублей, что составило около 6% от общего объема промышленного производства региона, сообщает 360.ru.В 2024 году эти предприятия увеличили объемы производства на 8,8%, а в январе 2025 года темпы роста составили уже 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Заместитель председателя правительства Московской области и руководитель Мининвеста Екатерина Зиновьева подчеркнула важность химической промышленности для экономики региона."В химической отрасли Московской области работает 144 крупных и средних организации. На этих предприятиях отрасли работают более 20 тысяч человек. По итогам прошлого года химическая промышленность отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей, что составляет 5,8% от общего объема промышленной отгрузки региона", – сказала она.Примеры успешного развития включают запуск производства катализаторов для азотной промышленности в Щелкове и налаживание выпуска специализированной продукции строительной химии на полимерной и минеральной основе в Сергиевом Посаде.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)