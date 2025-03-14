https://ria.ru/20250314/proizvoditelnost-2004944390.html

Более 200 нижегородских предприятий могут повысить производительность труда

Более 200 нижегородских предприятий могут повысить производительность труда - РИА Новости, 14.03.2025

Более 200 нижегородских предприятий могут повысить производительность труда

Более 200 предприятий Нижегородской области смогут принять участие в федеральном проекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:41:00+03:00

2025-03-14T11:41:00+03:00

2025-03-14T11:41:00+03:00

нижегородская область

россия

нижний новгород

максим решетников

глеб никитин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Более 200 предприятий Нижегородской области смогут принять участие в федеральном проекте "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства региона. Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию федерального проекта "Производительность труда". "Участниками проекта с 2019-го по 2024 год уже стали 277 компаний региона. Ещё более 200 могут подать заявку на портале производительность.рф", - говорится в сообщении. Как отметил глава Минэкономразвития России, "в Нижегородской области хорошо знают, что такое производительность труда". "Регион – в числе лидеров по охвату предприятий и обучению сотрудников бережливому производству. Сохраняется интерес к работе и на новом этапе. Около 200 предприятий могут войти в новый федпроект — первые заявки уже в проработке", — приводятся в сообщении слова Решетникова. Федеральный проект по производительности – один из восьми, входящих в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Эксперты федерального и регионального центров компетенций помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. В среднем реализация проекта позволяет на треть уменьшить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%. "Производственная система помогает без привлечения дополнительных ресурсов существенно повышать эффективность работы. Для предприятий переход к высокоэффективному производству, в том числе с помощью федерального проекта "Производительность труда", к расширению практики использования роботизированного оборудования - основные инструменты для снижения потребности в кадрах в краткосрочной перспективе. Регион максимально заинтересован в тиражировании лучших практик и расширении сфер внедрения бережливых технологий", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Решетников отметил, что по поручению президента федпроект охватит всю экономику. Для каждой отрасли реального сектора и социальной сферы будут сформированы программы повышения производительности труда. Профильным министерствам предстоит сформировать заказ на инструменты бережливого производства, разработать предложения по снятию административных барьеров, скорректировать меры поддержки для стимуляции роста производительности. Также глава Минэкономразвития РФ и губернатор Нижегородской области посетили "Фабрику процессов роботизации и автоматизации". "Фабрика процессов" — это базовый инструмент обучения бережливому производству в рамках проекта по производительности. В Нижнем Новгороде ее дополнили промышленными роботами, и теперь она позволяет моделировать производственные процессы с применением робототехники, цифровых продуктов и систем, таким образом способствуя достижению целей как проекта по производительности, так и нацпроекта "Средства производства и автоматизации".

https://ria.ru/20250312/finansy-2004549938.html

https://ria.ru/20250306/molodezh-2003385313.html

https://ria.ru/20250226/proektov-2001767970.html

россия

нижний новгород

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Артем Смирнов

россия, нижний новгород, максим решетников, глеб никитин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)