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"В ближайшие месяцы". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины
"В ближайшие месяцы". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины - РИА Новости, 14.03.2025
"В ближайшие месяцы". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины
Положение Вооруженных сил Украины в ближайшие месяцы будет становиться только хуже, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:30:00+03:00
2025-03-14T15:30:00+03:00
2025-03-14T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Положение Вооруженных сил Украины в ближайшие месяцы будет становиться только хуже, пишет польское издание Myśl Polska."В дальнейшем положение украинской армии будет только ухудшаться. Неизвестно, сможет ли она вообще удерживать фронт в ближайшие месяцы, учитывая, что мир, несмотря на усилия президента Трампа, быстро не установится", — говорится в материале.Как указали обозреватели, на плачевное положение ВСУ на фронте указывают их потери важных позиций.Накануне Президент России Владимир Путин поддержал предложение со стороны США прекратить боевые действия на Украине.Российский лидер также заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной, в частности, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. Он также призвал решить вопрос, как контролировать Киев, который может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для главы США Дональда Трампа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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украина, в мире, польша, владимир путин, дональд трамп, сша, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Украина, В мире, Польша, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
"В ближайшие месяцы". В Польше сделали мрачный прогноз для Украины
MP: положение ВСУ в ближайшие месяцы будет только ухудшаться