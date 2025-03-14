https://ria.ru/20250314/prizyv-2005108036.html

Путин с пониманием воспринял призыв Трампа о гуманности к военным ВСУ

Путин с пониманием воспринял призыв Трампа о гуманности к военным ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

Путин с пониманием воспринял призыв Трампа о гуманности к военным ВСУ

Россия с пониманием относится к призыву президента США Дональда Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины в Курской области,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:41:00+03:00

2025-03-14T19:41:00+03:00

2025-03-14T20:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия с пониманием относится к призыву президента США Дональда Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ напомнил, что Генпрокуратура РФ квалифицирует действия украинских военнослужащих, которые вторглись в Курскую область, как терроризм."Мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера", - подчеркнул российский президент.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107813.html

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Ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области Полный ответ Путина на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области 2025-03-14T19:41 true PT1M27S

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вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, курская область, сша, дональд трамп, генеральная прокуратура рф, владимир путин