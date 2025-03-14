https://ria.ru/20250314/prigovor-2004989939.html

Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор

Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 14.03.2025

Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор

Украинские военные Андрей Анисимов и Дмитрий Лабунский, вторгшиеся в Курскую область, осуждены на 16 лет за совершение теракта, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:09:00+03:00

2025-03-14T13:09:00+03:00

2025-03-14T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные Андрей Анисимов и Дмитрий Лабунский, вторгшиеся в Курскую область, осуждены на 16 лет за совершение теракта, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ – солдат Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Анисимову и Лабунскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в августе 2024 года Анисимов и Лабунский, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, в составе подразделений ВФУ незаконно пересекли государственную границу РФ в целях совершения террористического акта. Находясь в Кореневском и Суджанском районах Курской области, Анисимов и Лабунский, угрожая оружием, запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации граждан, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Как добавили в пресс-службе Генпрокуратуры, двое украинских военных были задержаны российскими военнослужащими и до вынесения приговора содержались под стражей.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001530569.html

https://ria.ru/20250313/sud-2004652429.html

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курская область, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, общество