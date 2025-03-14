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Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 14.03.2025
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13:09 14.03.2025 (обновлено: 13:13 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/prigovor-2004989939.html
Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор
Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 14.03.2025
Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор
Украинские военные Андрей Анисимов и Дмитрий Лабунский, вторгшиеся в Курскую область, осуждены на 16 лет за совершение теракта, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:09:00+03:00
2025-03-14T13:13:00+03:00
курская область
россия
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные Андрей Анисимов и Дмитрий Лабунский, вторгшиеся в Курскую область, осуждены на 16 лет за совершение теракта, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ – солдат Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Анисимову и Лабунскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в августе 2024 года Анисимов и Лабунский, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, в составе подразделений ВФУ незаконно пересекли государственную границу РФ в целях совершения террористического акта. Находясь в Кореневском и Суджанском районах Курской области, Анисимов и Лабунский, угрожая оружием, запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации граждан, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Как добавили в пресс-службе Генпрокуратуры, двое украинских военных были задержаны российскими военнослужащими и до вынесения приговора содержались под стражей.
https://ria.ru/20250225/vsu-2001530569.html
https://ria.ru/20250313/sud-2004652429.html
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курская область, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, общество
Курская область, Россия, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Общество
Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор

Двое попавших в плен в Курской области украинских военных осуждены на 16 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные Андрей Анисимов и Дмитрий Лабунский, вторгшиеся в Курскую область, осуждены на 16 лет за совершение теракта, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ – солдат Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Анисимову и Лабунскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в августе 2024 года Анисимов и Лабунский, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, в составе подразделений ВФУ незаконно пересекли государственную границу РФ в целях совершения террористического акта. Находясь в Кореневском и Суджанском районах Курской области, Анисимов и Лабунский, угрожая оружием, запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации граждан, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.
Как добавили в пресс-службе Генпрокуратуры, двое украинских военных были задержаны российскими военнослужащими и до вынесения приговора содержались под стражей.
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