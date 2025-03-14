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Страны G7 сделали заявление о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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15:36 14.03.2025 (обновлено: 15:39 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/prekraschenie-2005032690.html
Страны G7 сделали заявление о прекращении огня на Украине
Страны G7 сделали заявление о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Страны G7 сделали заявление о прекращении огня на Украине
Страны G7 в финальном проекте заявления по итогам встречи глав МИД в Канаде поприветствовали приверженность Киева прекращению огня, передает агентство Рейтер со РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:36:00+03:00
2025-03-14T15:39:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны G7 в финальном проекте заявления по итогам встречи глав МИД в Канаде поприветствовали приверженность Киева прекращению огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Члены G7 приветствуют приверженность Украины немедленному прекращению огня", - говорится в публикации со ссылкой на финальный проект заявления. Как отмечает агентство, страны G7 также призвали Россию "согласиться на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая". Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004870683.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004836548.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, g7
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, G7
Страны G7 сделали заявление о прекращении огня на Украине

Рейтер: G7 позитивно отреагировала на приверженность Киева прекращению огня

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Страны G7 в финальном проекте заявления по итогам встречи глав МИД в Канаде поприветствовали приверженность Киева прекращению огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Члены G7 приветствуют приверженность Украины немедленному прекращению огня", - говорится в публикации со ссылкой на финальный проект заявления.
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Как отмечает агентство, страны G7 также призвали Россию "согласиться на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая".
Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
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