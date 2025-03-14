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"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток" - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/potok-2005115746.html
"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"
"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток" - РИА Новости, 14.03.2025
"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
суджа
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Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Бойцы рассказали корреспонденту подробности сложной операции.
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РИА Новости
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96
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"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
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вооруженные силы украины, суджа, видео, видео
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Суджа, Видео
"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Бойцы рассказали корреспонденту подробности сложной операции.
2025-03-14T20:18
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"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"

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Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Бойцы рассказали корреспонденту подробности сложной операции.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСуджаВидео
 
 
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