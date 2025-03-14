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"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"
"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток" - РИА Новости, 14.03.2025
"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:18:00+03:00
2025-03-14T20:18:00+03:00
2025-03-14T20:18:00+03:00
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Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Бойцы рассказали корреспонденту подробности сложной операции.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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вооруженные силы украины, суджа, видео, видео
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Суджа, Видео
"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Бойцы рассказали корреспонденту подробности сложной операции.
2025-03-14T20:18
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PT3M39S
"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"
Читать ria.ru в
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Бойцы рассказали корреспонденту подробности сложной операции.