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"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"

"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток" - РИА Новости, 14.03.2025

"Проходим 70 метров, пять минут отдыхаем". Подробности операции "Поток"

Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:18:00+03:00

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

суджа

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Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Бойцы рассказали корреспонденту подробности сложной операции.

суджа

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток" Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма". 2025-03-14T20:18 true PT3M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, суджа, видео, видео