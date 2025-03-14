Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/pomosch-2005057850.html
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО - РИА Новости, 14.03.2025
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО
Предприниматель и участник Народного Фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе со своим другом бизнесменом из Луганска гуманитарную помощь для... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:28:00+03:00
2025-03-14T17:28:00+03:00
луганск
курская область
краснодарский край
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005060158_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e2b5d98cb4da570635c6b49529ff9f58.jpg
КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Предприниматель и участник Народного Фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе со своим другом бизнесменом из Луганска гуманитарную помощь для бойцов спецоперации в Курской области, доставив им печи-буржуйки, теплые вещи и технику. "Груз был собран благодаря единству, сплочённости волонтёрских групп Республики Адыгея и Краснодарского края, а также неравнодушных жителей при поддержке Народного Фронта Краснодарского края. Объём груза составил около двух тонн. Куда вошли печи-буржуйки, бытовая химия, продукты питания, маскировочные сети, генератор, бензопила, два дрон-детектора. Тёплые вещи, термобельё", - рассказал Каде, добавив, что доставил гумпомощь лично вместе с другом, бизнесменом из Луганска Дмитрием Голда. По словам собеседника агентства, груз передан двум боевым подразделениям на курском направлении, а также волонтёрской группе "Zа родину". "Дрон-детекторы, которые мы доставили, сейчас спасают жизнь нашим героям. Ребята отписались буквально вчера, что дрон-детектор спас группу, которая вышла на задание", - поделился Ренат. В том числе волонтёрам удалось навестить имама Курской области Ису Салимсултанова, который теперь служит в подразделении спецназа "Ахмат". "С момента вторжения он вместе со своим другом Константином рискуя собственной жизнью, вывозил мирное население из зоны боевых действий и доставлял продукты питания нуждающимся в серую зону. Сейчас Иса подписал контракт и служит на благо Родины", - рассказал волонтер.
https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html
https://ria.ru/20240824/deputaty-1968279868.html
луганск
курская область
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005060158_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29eede4770f2588b0bb4ccf3512d0335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, курская область, краснодарский край, гуманитарная помощь
Луганск, Курская область, Краснодарский край, Гуманитарная помощь
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО

Ренат Каде рассказал, как собрал гумпомощь для бойцов СВО в Курской области

© РИА НовостиБизнесмены из Адыгеи и Луганска отвезли печи буржуйки и дрон детекторы на СВО
Бизнесмены из Адыгеи и Луганска отвезли печи буржуйки и дрон детекторы на СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости
Бизнесмены из Адыгеи и Луганска отвезли печи буржуйки и дрон детекторы на СВО
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Предприниматель и участник Народного Фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе со своим другом бизнесменом из Луганска гуманитарную помощь для бойцов спецоперации в Курской области, доставив им печи-буржуйки, теплые вещи и технику.
"Груз был собран благодаря единству, сплочённости волонтёрских групп Республики Адыгея и Краснодарского края, а также неравнодушных жителей при поддержке Народного Фронта Краснодарского края. Объём груза составил около двух тонн. Куда вошли печи-буржуйки, бытовая химия, продукты питания, маскировочные сети, генератор, бензопила, два дрон-детектора. Тёплые вещи, термобельё", - рассказал Каде, добавив, что доставил гумпомощь лично вместе с другом, бизнесменом из Луганска Дмитрием Голда.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Движение "Мы вместе" собрало деньги для пострадавших в Курской области
8 августа 2024, 17:29
По словам собеседника агентства, груз передан двум боевым подразделениям на курском направлении, а также волонтёрской группе "Zа родину".
"Дрон-детекторы, которые мы доставили, сейчас спасают жизнь нашим героям. Ребята отписались буквально вчера, что дрон-детектор спас группу, которая вышла на задание", - поделился Ренат.
В том числе волонтёрам удалось навестить имама Курской области Ису Салимсултанова, который теперь служит в подразделении спецназа "Ахмат".
"С момента вторжения он вместе со своим другом Константином рискуя собственной жизнью, вывозил мирное население из зоны боевых действий и доставлял продукты питания нуждающимся в серую зону. Сейчас Иса подписал контракт и служит на благо Родины", - рассказал волонтер.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Депутаты Госдумы доставили более 25 тонн гумпомощи жителям Курской области
24 августа 2024, 20:36
 
ЛуганскКурская областьКраснодарский крайГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала