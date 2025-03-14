https://ria.ru/20250314/pomosch-2005057850.html
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО - РИА Новости, 14.03.2025
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО
Предприниматель и участник Народного Фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе со своим другом бизнесменом из Луганска гуманитарную помощь для... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:28:00+03:00
2025-03-14T17:28:00+03:00
2025-03-14T17:28:00+03:00
луганск
курская область
краснодарский край
гуманитарная помощь
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КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Предприниматель и участник Народного Фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе со своим другом бизнесменом из Луганска гуманитарную помощь для бойцов спецоперации в Курской области, доставив им печи-буржуйки, теплые вещи и технику. "Груз был собран благодаря единству, сплочённости волонтёрских групп Республики Адыгея и Краснодарского края, а также неравнодушных жителей при поддержке Народного Фронта Краснодарского края. Объём груза составил около двух тонн. Куда вошли печи-буржуйки, бытовая химия, продукты питания, маскировочные сети, генератор, бензопила, два дрон-детектора. Тёплые вещи, термобельё", - рассказал Каде, добавив, что доставил гумпомощь лично вместе с другом, бизнесменом из Луганска Дмитрием Голда. По словам собеседника агентства, груз передан двум боевым подразделениям на курском направлении, а также волонтёрской группе "Zа родину". "Дрон-детекторы, которые мы доставили, сейчас спасают жизнь нашим героям. Ребята отписались буквально вчера, что дрон-детектор спас группу, которая вышла на задание", - поделился Ренат. В том числе волонтёрам удалось навестить имама Курской области Ису Салимсултанова, который теперь служит в подразделении спецназа "Ахмат". "С момента вторжения он вместе со своим другом Константином рискуя собственной жизнью, вывозил мирное население из зоны боевых действий и доставлял продукты питания нуждающимся в серую зону. Сейчас Иса подписал контракт и служит на благо Родины", - рассказал волонтер.
https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html
https://ria.ru/20240824/deputaty-1968279868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, курская область, краснодарский край, гуманитарная помощь
Луганск, Курская область, Краснодарский край, Гуманитарная помощь
Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО
Ренат Каде рассказал, как собрал гумпомощь для бойцов СВО в Курской области
КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Предприниматель и участник Народного Фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе со своим другом бизнесменом из Луганска гуманитарную помощь для бойцов спецоперации в Курской области, доставив им печи-буржуйки, теплые вещи и технику.
"Груз был собран благодаря единству, сплочённости волонтёрских групп Республики Адыгея
и Краснодарского края
, а также неравнодушных жителей при поддержке Народного Фронта Краснодарского края. Объём груза составил около двух тонн. Куда вошли печи-буржуйки, бытовая химия, продукты питания, маскировочные сети, генератор, бензопила, два дрон-детектора. Тёплые вещи, термобельё", - рассказал Каде, добавив, что доставил гумпомощь лично вместе с другом, бизнесменом из Луганска
Дмитрием Голда.
По словам собеседника агентства, груз передан двум боевым подразделениям на курском направлении, а также волонтёрской группе "Zа родину".
"Дрон-детекторы, которые мы доставили, сейчас спасают жизнь нашим героям. Ребята отписались буквально вчера, что дрон-детектор спас группу, которая вышла на задание", - поделился Ренат.
В том числе волонтёрам удалось навестить имама Курской области
Ису Салимсултанова, который теперь служит в подразделении спецназа "Ахмат".
"С момента вторжения он вместе со своим другом Константином рискуя собственной жизнью, вывозил мирное население из зоны боевых действий и доставлял продукты питания нуждающимся в серую зону. Сейчас Иса подписал контракт и служит на благо Родины", - рассказал волонтер.