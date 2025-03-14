https://ria.ru/20250314/pomosch-2005057850.html

Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО

Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО - РИА Новости, 14.03.2025

Бизнесмены отвезли печи-буржуйки и дрон детекторы на СВО

Предприниматель и участник Народного Фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе со своим другом бизнесменом из Луганска гуманитарную помощь для... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:28:00+03:00

2025-03-14T17:28:00+03:00

2025-03-14T17:28:00+03:00

луганск

курская область

краснодарский край

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005060158_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e2b5d98cb4da570635c6b49529ff9f58.jpg

КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Предприниматель и участник Народного Фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе со своим другом бизнесменом из Луганска гуманитарную помощь для бойцов спецоперации в Курской области, доставив им печи-буржуйки, теплые вещи и технику. "Груз был собран благодаря единству, сплочённости волонтёрских групп Республики Адыгея и Краснодарского края, а также неравнодушных жителей при поддержке Народного Фронта Краснодарского края. Объём груза составил около двух тонн. Куда вошли печи-буржуйки, бытовая химия, продукты питания, маскировочные сети, генератор, бензопила, два дрон-детектора. Тёплые вещи, термобельё", - рассказал Каде, добавив, что доставил гумпомощь лично вместе с другом, бизнесменом из Луганска Дмитрием Голда. По словам собеседника агентства, груз передан двум боевым подразделениям на курском направлении, а также волонтёрской группе "Zа родину". "Дрон-детекторы, которые мы доставили, сейчас спасают жизнь нашим героям. Ребята отписались буквально вчера, что дрон-детектор спас группу, которая вышла на задание", - поделился Ренат. В том числе волонтёрам удалось навестить имама Курской области Ису Салимсултанова, который теперь служит в подразделении спецназа "Ахмат". "С момента вторжения он вместе со своим другом Константином рискуя собственной жизнью, вывозил мирное население из зоны боевых действий и доставлял продукты питания нуждающимся в серую зону. Сейчас Иса подписал контракт и служит на благо Родины", - рассказал волонтер.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

https://ria.ru/20240824/deputaty-1968279868.html

луганск

курская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганск, курская область, краснодарский край, гуманитарная помощь