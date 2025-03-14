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Подозреваемый в убийстве националиста Ганула дезертировал из ВСУ

Подозреваемый в убийстве националиста Ганула дезертировал из ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025

Подозреваемый в убийстве националиста Ганула дезертировал из ВСУ

Подозреваемый в убийстве радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула дезертировал... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:54:00+03:00

2025-03-14T19:54:00+03:00

2025-03-14T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула дезертировал меньше месяца назад, сообщили в МВД Украины. Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что в Одессе убили националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве националиста. "Лицо 1978 года рождения. Он военнослужащий одной из воинских частей. 25 февраля 2025 года был объявлен в розыск как лицо, самовольно оставившее воинскую часть. Он дезертир", - заявил представитель МВД Украины на брифинге в Одессе. Мероприятие транслировал украинский телеканал "Общественное". В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"**. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250314/ganul-2005008655.html

https://ria.ru/20250314/ganul-2005098978.html

https://ria.ru/20250314/sbu-2005077958.html

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Наталья Макарова

в мире, справки, одесса, украина, россия, алексей гончаренко, игорь клименко, геннадий труханов, правый сектор