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В Подмосковье начали праздновать День работника ЖКХ - РИА Новости, 14.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:50 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005034767.html
В Подмосковье начали праздновать День работника ЖКХ
В Подмосковье начали праздновать День работника ЖКХ - РИА Новости, 14.03.2025
В Подмосковье начали праздновать День работника ЖКХ
Празднование Дня работника жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) официально началось на базе Дворца культуры "Яуза" в Мытищах и объединило более 600 участников, РИА Новости, 14.03.2025
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2025-03-14T15:50:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Празднование Дня работника жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) официально началось на базе Дворца культуры "Яуза" в Мытищах и объединило более 600 участников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Торжественное мероприятие открыли заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов и министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, осмотрев коммунальную технику. Специализированная автолаборатория "Ольмакс" на базе "ГАЗели" привлекла особое внимание. Она позволяет проводить обследование труб глубиной до 50 метров при помощи камеры с дистанционным управлением. Также на мероприятии заслуженные работники ЖКХ были отмечены наградами губернатора Подмосковья и отраслевых министерств. "ЖКХ — отрасль, где специалисты обеспечивают жителей региона теплом и водой 24 часа в сутки. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы уровень благосостояния в отрасли повышался — внедряем новые стандарты, алгоритмы. Во всех муниципалитетах, в том числе, мы стремимся к высокому уровню зарплаты персонала и оснащенности предприятий", — сказал Григорьев, слова которого приводит пресс-служба. До 16 марта в муниципалитетах Подмосковья жителей ждут парады техники, выставки достижений отрасли и образовательные форумы.
https://ria.ru/20250313/puteprovod-2004837943.html
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московская область (подмосковье), мытищи, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, ЖКХ
В Подмосковье начали праздновать День работника ЖКХ

Празднование Дня работника ЖКХ объединило более 600 участников

© РИА Новости / Константин ЧалабовРаботник коммунальной службы
Работник коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Работник коммунальной службы
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Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Празднование Дня работника жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) официально началось на базе Дворца культуры "Яуза" в Мытищах и объединило более 600 участников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Торжественное мероприятие открыли заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов и министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, осмотрев коммунальную технику.
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Специализированная автолаборатория "Ольмакс" на базе "ГАЗели" привлекла особое внимание. Она позволяет проводить обследование труб глубиной до 50 метров при помощи камеры с дистанционным управлением.
Также на мероприятии заслуженные работники ЖКХ были отмечены наградами губернатора Подмосковья и отраслевых министерств.
"ЖКХ — отрасль, где специалисты обеспечивают жителей региона теплом и водой 24 часа в сутки. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы уровень благосостояния в отрасли повышался — внедряем новые стандарты, алгоритмы. Во всех муниципалитетах, в том числе, мы стремимся к высокому уровню зарплаты персонала и оснащенности предприятий", — сказал Григорьев, слова которого приводит пресс-служба.
До 16 марта в муниципалитетах Подмосковья жителей ждут парады техники, выставки достижений отрасли и образовательные форумы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиЖКХ
 
 
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