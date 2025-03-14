https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005034767.html

В Подмосковье начали праздновать День работника ЖКХ

В Подмосковье начали праздновать День работника ЖКХ - РИА Новости, 14.03.2025

В Подмосковье начали праздновать День работника ЖКХ

Празднование Дня работника жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) официально началось на базе Дворца культуры "Яуза" в Мытищах и объединило более 600 участников, РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:50:00+03:00

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2025-03-14T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Празднование Дня работника жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) официально началось на базе Дворца культуры "Яуза" в Мытищах и объединило более 600 участников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Торжественное мероприятие открыли заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов и министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев, осмотрев коммунальную технику. Специализированная автолаборатория "Ольмакс" на базе "ГАЗели" привлекла особое внимание. Она позволяет проводить обследование труб глубиной до 50 метров при помощи камеры с дистанционным управлением. Также на мероприятии заслуженные работники ЖКХ были отмечены наградами губернатора Подмосковья и отраслевых министерств. "ЖКХ — отрасль, где специалисты обеспечивают жителей региона теплом и водой 24 часа в сутки. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы уровень благосостояния в отрасли повышался — внедряем новые стандарты, алгоритмы. Во всех муниципалитетах, в том числе, мы стремимся к высокому уровню зарплаты персонала и оснащенности предприятий", — сказал Григорьев, слова которого приводит пресс-служба. До 16 марта в муниципалитетах Подмосковья жителей ждут парады техники, выставки достижений отрасли и образовательные форумы.

https://ria.ru/20250313/puteprovod-2004837943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, жкх