https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005006384.html
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году - РИА Новости, 14.03.2025
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году
В Московской области расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году, из них 35 километров освободили от донных отложений, сообщает... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:52:00+03:00
2025-03-14T13:52:00+03:00
2025-03-14T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Московской области расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году, из них 35 километров освободили от донных отложений, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона. В ведомстве уточняют, что работы по расчистке провели в реках, таких как Ликова, Ходца, Сестра и Македонка. Основную часть водоемов очистили в рамках программы "100 прудов и озер". "Эти работы позволили улучшить качество жизни около 590 тысяч жителей области", — добавляют в пресс-службе. Помимо этого, минэкологии Подмосковья ежегодно проводит мониторинг состояния водных объектов. Так, в прошлом году изучили состояние дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек.
https://ria.ru/20250313/puteprovod-2004837943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году