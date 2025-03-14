Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:52 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005006384.html
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году - РИА Новости, 14.03.2025
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году
В Московской области расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году, из них 35 километров освободили от донных отложений, сообщает... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:52:00+03:00
2025-03-14T13:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005001913_0:231:3230:2048_1920x0_80_0_0_c46e224da0d148aee441568ef24e23e7.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Московской области расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году, из них 35 километров освободили от донных отложений, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона. В ведомстве уточняют, что работы по расчистке провели в реках, таких как Ликова, Ходца, Сестра и Македонка. Основную часть водоемов очистили в рамках программы "100 прудов и озер". "Эти работы позволили улучшить качество жизни около 590 тысяч жителей области", — добавляют в пресс-службе. Помимо этого, минэкологии Подмосковья ежегодно проводит мониторинг состояния водных объектов. Так, в прошлом году изучили состояние дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек.
https://ria.ru/20250313/puteprovod-2004837943.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005001913_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_e3d6b736d44d94b1273d4cb779e16dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году

В Подмосковье расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМужчина рыбачит на реке в Московской области
Мужчина рыбачит на реке в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мужчина рыбачит на реке в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Московской области расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году, из них 35 километров освободили от донных отложений, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
В ведомстве уточняют, что работы по расчистке провели в реках, таких как Ликова, Ходца, Сестра и Македонка. Основную часть водоемов очистили в рамках программы "100 прудов и озер".
Один из путепроводов Подмосковья - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На федеральных дорогах Подмосковья обновят 15 мостов и путепроводов
13 марта, 18:48
"Эти работы позволили улучшить качество жизни около 590 тысяч жителей области", — добавляют в пресс-службе.
Помимо этого, минэкологии Подмосковья ежегодно проводит мониторинг состояния водных объектов. Так, в прошлом году изучили состояние дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала