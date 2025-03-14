https://ria.ru/20250314/podmoskove-2005006384.html

В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году

В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году - РИА Новости, 14.03.2025

В Подмосковье расчистили 200 километров рек в прошлом году

В Московской области расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году, из них 35 километров освободили от донных отложений, сообщает... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:52:00+03:00

2025-03-14T13:52:00+03:00

2025-03-14T13:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Московской области расчистили 200 километров рек в 12 городских округах в 2024 году, из них 35 километров освободили от донных отложений, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона. В ведомстве уточняют, что работы по расчистке провели в реках, таких как Ликова, Ходца, Сестра и Македонка. Основную часть водоемов очистили в рамках программы "100 прудов и озер". "Эти работы позволили улучшить качество жизни около 590 тысяч жителей области", — добавляют в пресс-службе. Помимо этого, минэкологии Подмосковья ежегодно проводит мониторинг состояния водных объектов. Так, в прошлом году изучили состояние дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек.

https://ria.ru/20250313/puteprovod-2004837943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы