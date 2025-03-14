https://ria.ru/20250314/podderzhka-2005027250.html

Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ

Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ - РИА Новости, 14.03.2025

Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ

Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку от Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2024 году, в число наиболее популярных... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:10:00+03:00

2025-03-14T15:10:00+03:00

2025-03-14T15:10:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

краснодарский край

российский союз промышленников и предпринимателей

госдума рф

росэксимбанк

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку от Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2024 году, в число наиболее популярных услуг вошли бесплатные вебинары и информационно-аналитические отчеты и пособия, сервис "Барьеры и требования рынков", страховая поддержка и поиск партнеров, сообщает центр.Меры государственной поддержки экспортеров и перспективы развития экспорта региона обсудили участники совещания РСПП в Краснодаре."Важным для нас остается определение перечня ключевых стран, с которыми развиваем диалог. Это государства Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Расширяем взаимодействие с Китаем, с Индией, наращиваем торговые связи с Турцией, инвестиционное сотрудничество с арабскими странами и Саудовской Аравией. Особое внимание уделяем африканскому континенту. Это один из динамично развивающихся регионов с растущим населением. К 2030-му году мы ожидаем увеличения в эти страны экспорта минимума в полтора раза", — отметил в приветственном слове исполнительный директор РСПП по Южному федеральному округу, депутат Госдумы Эдуард Кузнецов.Выступая перед участниками совещания, руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин затронул тему расширения географии экспорта региона. Так, например, в 2024 году экспорт зерновых из портов Краснодарского края в страны Африки составил 26 млн тонн. В целом экспортеры зерна и нишевых культур поставляли свою продукцию в 60 стран мира. Основными импортерами стали Египет, Саудовская Аравия, Турция и Алжир. Возобновились поставки пшеницы в Эфиопию и Шри-Ланку, Джибути, Гамбию, овса в Китай и чечевицы на Маврикий. Впервые экспортировали пшеницу в Сьерра-Леоне.Как отметил Есин, расширить географию экспортных поставок начинающим и опытным экспортерам помогают услуги Группы Российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта. Большинство услуг можно оформить онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которой уже пользуются более 1200 кубанских компаний."Сейчас на платформе полностью в цифровом виде можно получить 126 услуг, которые помогут решить бизнес-задачи на каждом этапе экспорта. На платформе можно в том числе оформить страховую и кредитно-гарантийную поддержку ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа, которая позволяет компаниям защитить себя от рисков при работе с иностранными контрагентами и получить дополнительные ресурсы для развития экспорта", — заключил Есин.

https://ria.ru/20250313/rets-2004837643.html

https://ria.ru/20250312/rets-2004564155.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), краснодарский край, российский союз промышленников и предпринимателей, госдума рф, росэксимбанк