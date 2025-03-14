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Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ - РИА Новости, 14.03.2025
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15:10 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/podderzhka-2005027250.html
Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ
Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ - РИА Новости, 14.03.2025
Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ
Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку от Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2024 году, в число наиболее популярных... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:10:00+03:00
2025-03-14T15:10:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
краснодарский край
российский союз промышленников и предпринимателей
госдума рф
росэксимбанк
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку от Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2024 году, в число наиболее популярных услуг вошли бесплатные вебинары и информационно-аналитические отчеты и пособия, сервис "Барьеры и требования рынков", страховая поддержка и поиск партнеров, сообщает центр.Меры государственной поддержки экспортеров и перспективы развития экспорта региона обсудили участники совещания РСПП в Краснодаре."Важным для нас остается определение перечня ключевых стран, с которыми развиваем диалог. Это государства Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Расширяем взаимодействие с Китаем, с Индией, наращиваем торговые связи с Турцией, инвестиционное сотрудничество с арабскими странами и Саудовской Аравией. Особое внимание уделяем африканскому континенту. Это один из динамично развивающихся регионов с растущим населением. К 2030-му году мы ожидаем увеличения в эти страны экспорта минимума в полтора раза", — отметил в приветственном слове исполнительный директор РСПП по Южному федеральному округу, депутат Госдумы Эдуард Кузнецов.Выступая перед участниками совещания, руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин затронул тему расширения географии экспорта региона. Так, например, в 2024 году экспорт зерновых из портов Краснодарского края в страны Африки составил 26 млн тонн. В целом экспортеры зерна и нишевых культур поставляли свою продукцию в 60 стран мира. Основными импортерами стали Египет, Саудовская Аравия, Турция и Алжир. Возобновились поставки пшеницы в Эфиопию и Шри-Ланку, Джибути, Гамбию, овса в Китай и чечевицы на Маврикий. Впервые экспортировали пшеницу в Сьерра-Леоне.Как отметил Есин, расширить географию экспортных поставок начинающим и опытным экспортерам помогают услуги Группы Российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта. Большинство услуг можно оформить онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которой уже пользуются более 1200 кубанских компаний."Сейчас на платформе полностью в цифровом виде можно получить 126 услуг, которые помогут решить бизнес-задачи на каждом этапе экспорта. На платформе можно в том числе оформить страховую и кредитно-гарантийную поддержку ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа, которая позволяет компаниям защитить себя от рисков при работе с иностранными контрагентами и получить дополнительные ресурсы для развития экспорта", — заключил Есин.
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российский экспортный центр (рэц), краснодарский край, российский союз промышленников и предпринимателей, госдума рф, росэксимбанк
Российский экспортный центр (РЭЦ), Краснодарский край, Российский союз промышленников и предпринимателей, Госдума РФ, Росэксимбанк
Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ

Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку Группы РЭЦ в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 400 компаний Краснодарского края получили поддержку от Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в 2024 году, в число наиболее популярных услуг вошли бесплатные вебинары и информационно-аналитические отчеты и пособия, сервис "Барьеры и требования рынков", страховая поддержка и поиск партнеров, сообщает центр.
Меры государственной поддержки экспортеров и перспективы развития экспорта региона обсудили участники совещания РСПП в Краснодаре.
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"Важным для нас остается определение перечня ключевых стран, с которыми развиваем диалог. Это государства Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Расширяем взаимодействие с Китаем, с Индией, наращиваем торговые связи с Турцией, инвестиционное сотрудничество с арабскими странами и Саудовской Аравией. Особое внимание уделяем африканскому континенту. Это один из динамично развивающихся регионов с растущим населением. К 2030-му году мы ожидаем увеличения в эти страны экспорта минимума в полтора раза", — отметил в приветственном слове исполнительный директор РСПП по Южному федеральному округу, депутат Госдумы Эдуард Кузнецов.
Выступая перед участниками совещания, руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин затронул тему расширения географии экспорта региона. Так, например, в 2024 году экспорт зерновых из портов Краснодарского края в страны Африки составил 26 млн тонн. В целом экспортеры зерна и нишевых культур поставляли свою продукцию в 60 стран мира. Основными импортерами стали Египет, Саудовская Аравия, Турция и Алжир. Возобновились поставки пшеницы в Эфиопию и Шри-Ланку, Джибути, Гамбию, овса в Китай и чечевицы на Маврикий. Впервые экспортировали пшеницу в Сьерра-Леоне.
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Как отметил Есин, расширить географию экспортных поставок начинающим и опытным экспортерам помогают услуги Группы Российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта. Большинство услуг можно оформить онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которой уже пользуются более 1200 кубанских компаний.
"Сейчас на платформе полностью в цифровом виде можно получить 126 услуг, которые помогут решить бизнес-задачи на каждом этапе экспорта. На платформе можно в том числе оформить страховую и кредитно-гарантийную поддержку ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа, которая позволяет компаниям защитить себя от рисков при работе с иностранными контрагентами и получить дополнительные ресурсы для развития экспорта", — заключил Есин.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Краснодарский крайРоссийский союз промышленников и предпринимателейГосдума РФРосэксимбанк
 
 
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