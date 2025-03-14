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Песков прокомментировал идею маркировать иностранные компании - РИА Новости, 14.03.2025
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12:46 14.03.2025 (обновлено: 13:00 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peskov-2004982514.html
Песков прокомментировал идею маркировать иностранные компании
Песков прокомментировал идею маркировать иностранные компании - РИА Новости, 14.03.2025
Песков прокомментировал идею маркировать иностранные компании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение маркировать иностранные компании, которые желают вернуться на российский рынок, выразил... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:46:00+03:00
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россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение маркировать иностранные компании, которые желают вернуться на российский рынок, выразил мнение, что данная инициатива не будет поддержана. "Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают идею маркировать компании, которые ранее ушли с отечественного рынка, а теперь изъявили желание вернуться. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков прокомментировал идею маркировать иностранные компании

Песков: предложение маркировать иностранные компании не будет поддержано

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение маркировать иностранные компании, которые желают вернуться на российский рынок, выразил мнение, что данная инициатива не будет поддержана.
"Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают идею маркировать компании, которые ранее ушли с отечественного рынка, а теперь изъявили желание вернуться.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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РоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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