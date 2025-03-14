https://ria.ru/20250314/peskov-2004982514.html

Песков прокомментировал идею маркировать иностранные компании

Песков прокомментировал идею маркировать иностранные компании - РИА Новости, 14.03.2025

Песков прокомментировал идею маркировать иностранные компании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение маркировать иностранные компании, которые желают вернуться на российский рынок, выразил... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:46:00+03:00

2025-03-14T12:46:00+03:00

2025-03-14T13:00:00+03:00

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение маркировать иностранные компании, которые желают вернуться на российский рынок, выразил мнение, что данная инициатива не будет поддержана. "Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают идею маркировать компании, которые ранее ушли с отечественного рынка, а теперь изъявили желание вернуться. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".

https://ria.ru/20250225/kompanii-2001407591.html

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россия, дмитрий песков, экономика