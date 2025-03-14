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Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025
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12:44 14.03.2025 (обновлено: 12:45 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peskov-2004981222.html
Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков
Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025
Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков
И Россия, и США понимают, что разговор лидеров обеих стран Владимира Путина и Дональда Трампа нужен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:44:00+03:00
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россия
сша
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. И Россия, и США понимают, что разговор лидеров обеих стран Владимира Путина и Дональда Трампа нужен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков “Понимание, что такой разговор (между главами России и США - ред.) нужен, есть с двух сторон”, - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004980697.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков

Песков: РФ и США понимают, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа нужен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. И Россия, и США понимают, что разговор лидеров обеих стран Владимира Путина и Дональда Трампа нужен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
“Понимание, что такой разговор (между главами России и США - ред.) нужен, есть с двух сторон”, - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа
Вчера, 12:43
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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