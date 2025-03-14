https://ria.ru/20250314/peskov-2004981222.html

Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков

Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2025

Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков

И Россия, и США понимают, что разговор лидеров обеих стран Владимира Путина и Дональда Трампа нужен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. И Россия, и США понимают, что разговор лидеров обеих стран Владимира Путина и Дональда Трампа нужен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков “Понимание, что такой разговор (между главами России и США - ред.) нужен, есть с двух сторон”, - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004980697.html

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире