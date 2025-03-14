https://ria.ru/20250314/peskov-2004980697.html

Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа

Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2025

Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа

Сроки проведения разговора главы США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина будут определены после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:43:00+03:00

2025-03-14T12:43:00+03:00

2025-03-14T12:43:00+03:00

сша

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сроки проведения разговора главы США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина будут определены после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф передаст Трампу послание Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После того, как господин (спецпосланник президента США Стив - ред.) Уиткофф уже всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства (Дональда Трампа - ред.), уже затем будем определяться со сроками проведения разговора", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004980099.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф