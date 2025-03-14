https://ria.ru/20250314/peskov-2004980697.html
Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа
Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа
Сроки проведения разговора главы США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина будут определены после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:43:00+03:00
2025-03-14T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сроки проведения разговора главы США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина будут определены после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф передаст Трампу послание Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После того, как господин (спецпосланник президента США Стив - ред.) Уиткофф уже всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства (Дональда Трампа - ред.), уже затем будем определяться со сроками проведения разговора", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004980099.html
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США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа
Песков: сроки разговора Путина и Трампа будут определены после передачи послания