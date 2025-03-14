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Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 14.03.2025
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12:41 14.03.2025 (обновлено: 12:50 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peskov-2004978803.html
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 14.03.2025
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:41:00+03:00
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в мире
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ожидаем, что сегодня в середине дня еще один международный телефонный разговор состоится. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004981222.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия
В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ожидаем, что сегодня в середине дня еще один международный телефонный разговор состоится. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков
Вчера, 12:44
 
В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссия
 
 
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