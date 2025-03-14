https://ria.ru/20250314/peskov-2004978803.html

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 14.03.2025

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:41:00+03:00

2025-03-14T12:41:00+03:00

2025-03-14T12:50:00+03:00

в мире

дмитрий песков

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ожидаем, что сегодня в середине дня еще один международный телефонный разговор состоится. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004981222.html

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в мире, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия