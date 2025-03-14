https://ria.ru/20250314/peregovory-2005023987.html

МИД России раскрыл детали переговоров с Китаем и Ираном

МИД России раскрыл детали переговоров с Китаем и Ираном - РИА Новости, 14.03.2025

МИД России раскрыл детали переговоров с Китаем и Ираном

На встрече замглав МИД России, Китая и Ирана с участием Сергея Рябкова скоординированы действия на снижение напряженности вокруг иранской ядерной программы,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:46:00+03:00

2025-03-14T14:46:00+03:00

2025-03-14T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На встрече замглав МИД России, Китая и Ирана с участием Сергея Рябкова скоординированы действия на снижение напряженности вокруг иранской ядерной программы, также подчеркнута недопустимость угроз и применения военной силы против ядерно-энергетических объектов Ирана, сообщили в российском МИД. "14 марта в Пекине заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков принял участие в консультациях на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России, Китая и Ирана по тематике СВПД и актуальным вопросам трёхстороннего взаимодействия.... Скоординированы действия, направленные на снижение искусственно нагнетаемой извне напряжённости вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении. Там уточняется, что особое место в программе мероприятий отвели беседе участников с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И. "Дана жёсткая оценка неправомерным действиям и многочисленным грубым нарушениям резолюции СБ ООН 2231 со стороны США и европейских стран. Подчеркнута абсолютная недопустимость угроз и запугивания, а также применения военной силы против объектов ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ", - также отмечается в релизе. На встрече также обсуждались перспективы поиска долгосрочных, устойчивых переговорных решений, строящихся на взаимном учете и выверенном балансе интересов сторон. В среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое решение СБ ООН или Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об оказании давления на Иран поставит под вопрос допустимость переговоров с Европой из-за неисполнения ею обязательств по СВПД. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250314/rossija-2004919421.html

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