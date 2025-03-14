Рейтинг@Mail.ru
МИД России раскрыл детали переговоров с Китаем и Ираном - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 14.03.2025 (обновлено: 14:52 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peregovory-2005023987.html
МИД России раскрыл детали переговоров с Китаем и Ираном
МИД России раскрыл детали переговоров с Китаем и Ираном - РИА Новости, 14.03.2025
МИД России раскрыл детали переговоров с Китаем и Ираном
На встрече замглав МИД России, Китая и Ирана с участием Сергея Рябкова скоординированы действия на снижение напряженности вокруг иранской ядерной программы,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:46:00+03:00
2025-03-14T14:52:00+03:00
в мире
цены на нефть
иран
китай
россия
ван и (политик)
аббас аракчи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005025265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96baf8f43e74ce3dfd0506f647b8d44a.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На встрече замглав МИД России, Китая и Ирана с участием Сергея Рябкова скоординированы действия на снижение напряженности вокруг иранской ядерной программы, также подчеркнута недопустимость угроз и применения военной силы против ядерно-энергетических объектов Ирана, сообщили в российском МИД. "14 марта в Пекине заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков принял участие в консультациях на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России, Китая и Ирана по тематике СВПД и актуальным вопросам трёхстороннего взаимодействия.... Скоординированы действия, направленные на снижение искусственно нагнетаемой извне напряжённости вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении. Там уточняется, что особое место в программе мероприятий отвели беседе участников с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И. "Дана жёсткая оценка неправомерным действиям и многочисленным грубым нарушениям резолюции СБ ООН 2231 со стороны США и европейских стран. Подчеркнута абсолютная недопустимость угроз и запугивания, а также применения военной силы против объектов ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ", - также отмечается в релизе. На встрече также обсуждались перспективы поиска долгосрочных, устойчивых переговорных решений, строящихся на взаимном учете и выверенном балансе интересов сторон. В среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое решение СБ ООН или Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об оказании давления на Иран поставит под вопрос допустимость переговоров с Европой из-за неисполнения ею обязательств по СВПД. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250314/rossija-2004919421.html
https://ria.ru/20250310/iran-2004074719.html
иран
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005025265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f77ac96769e57b984a7bc13476972cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, китай, россия, ван и (политик), аббас аракчи, дональд трамп, оон, магатэ
В мире, Цены на нефть, Иран, Китай, Россия, Ван И (политик), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ
МИД России раскрыл детали переговоров с Китаем и Ираном

Рябков обсудил с замглавы МИД Китая и Ирана ситуацию вокруг ядерной программы

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкРоссия, Китай и Иран проводят переговоры по иранской ядерной проблеме в Пекине
Россия, Китай и Иран проводят переговоры по иранской ядерной проблеме в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Россия, Китай и Иран проводят переговоры по иранской ядерной проблеме в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На встрече замглав МИД России, Китая и Ирана с участием Сергея Рябкова скоординированы действия на снижение напряженности вокруг иранской ядерной программы, также подчеркнута недопустимость угроз и применения военной силы против ядерно-энергетических объектов Ирана, сообщили в российском МИД.
"14 марта в Пекине заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков принял участие в консультациях на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России, Китая и Ирана по тематике СВПД и актуальным вопросам трёхстороннего взаимодействия.... Скоординированы действия, направленные на снижение искусственно нагнетаемой извне напряжённости вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции
Вчера, 09:22
Там уточняется, что особое место в программе мероприятий отвели беседе участников с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И.
"Дана жёсткая оценка неправомерным действиям и многочисленным грубым нарушениям резолюции СБ ООН 2231 со стороны США и европейских стран. Подчеркнута абсолютная недопустимость угроз и запугивания, а также применения военной силы против объектов ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ", - также отмечается в релизе.
На встрече также обсуждались перспективы поиска долгосрочных, устойчивых переговорных решений, строящихся на взаимном учете и выверенном балансе интересов сторон.
В среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое решение СБ ООН или Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об оказании давления на Иран поставит под вопрос допустимость переговоров с Европой из-за неисполнения ею обязательств по СВПД.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Кремле прокомментировали реакцию Ирана на предложение Трампа
10 марта, 13:16
 
В миреЦены на нефтьИранКитайРоссияВан И (политик)Аббас АракчиДональд ТрампООНМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала