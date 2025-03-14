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Юрист назвал основания для списания пенсии с карты - РИА Новости, 14.03.2025
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03:18 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/pensiya-2004898155.html
Юрист назвал основания для списания пенсии с карты
Юрист назвал основания для списания пенсии с карты - РИА Новости, 14.03.2025
Юрист назвал основания для списания пенсии с карты
Списать средства с банковской карты гражданина, в том числе, полученную им пенсию, возможно на законных основаниях в ряде случаев, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:18:00+03:00
2025-03-14T03:18:00+03:00
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МОСКВА,14 мар - РИА Новости. Списать средства с банковской карты гражданина, в том числе, полученную им пенсию, возможно на законных основаниях в ряде случаев, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.Прежде всего, речь идет о долгах — по кредитам, коммунальным платежам, налогам. Это может быть взыскание ущерба по решению суда, которое направляют приставам или напрямую в банк. Сумма удержания не может превышать половины пенсионной выплаты, но есть исключение: если речь идет об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда здоровью и в ряде других случаев списать могут до 70%.“Указанные ограничения применимы именно к доходам должника, например заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму”, — подчеркнул Черкасов.Однако у должников есть право просить оставить на карте доходы в размере прожиточного минимума — общефедерального либо пенсионного. Для этого нужно подать заявление судебному приставу или сразу в банк - смотря откуда идет решение о взыскании, заключил юрист.
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пенсия, россия, общество
Пенсия, Россия, Общество
Юрист назвал основания для списания пенсии с карты

Юрист Черкасов: пенсию могут списать из-за долгов по кредитам и за услуги ЖКХ

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "ВТБ"
Карта Мир от банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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МОСКВА,14 мар - РИА Новости. Списать средства с банковской карты гражданина, в том числе, полученную им пенсию, возможно на законных основаниях в ряде случаев, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Прежде всего, речь идет о долгах — по кредитам, коммунальным платежам, налогам. Это может быть взыскание ущерба по решению суда, которое направляют приставам или напрямую в банк. Сумма удержания не может превышать половины пенсионной выплаты, но есть исключение: если речь идет об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда здоровью и в ряде других случаев списать могут до 70%.
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“Указанные ограничения применимы именно к доходам должника, например заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму”, — подчеркнул Черкасов.
Однако у должников есть право просить оставить на карте доходы в размере прожиточного минимума — общефедерального либо пенсионного. Для этого нужно подать заявление судебному приставу или сразу в банк - смотря откуда идет решение о взыскании, заключил юрист.
Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Юрист назвала часть пенсии, которую не забирают даже по суду
5 марта, 02:17
 
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