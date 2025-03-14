https://ria.ru/20250314/pensiya-2004898155.html

Юрист назвал основания для списания пенсии с карты

Юрист назвал основания для списания пенсии с карты - РИА Новости, 14.03.2025

Юрист назвал основания для списания пенсии с карты

Списать средства с банковской карты гражданина, в том числе, полученную им пенсию, возможно на законных основаниях в ряде случаев, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:18:00+03:00

2025-03-14T03:18:00+03:00

2025-03-14T03:18:00+03:00

пенсия

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820298950_63:245:2724:1742_1920x0_80_0_0_f12d2d6463e05829d8d9a72aa2d28279.jpg

МОСКВА,14 мар - РИА Новости. Списать средства с банковской карты гражданина, в том числе, полученную им пенсию, возможно на законных основаниях в ряде случаев, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.Прежде всего, речь идет о долгах — по кредитам, коммунальным платежам, налогам. Это может быть взыскание ущерба по решению суда, которое направляют приставам или напрямую в банк. Сумма удержания не может превышать половины пенсионной выплаты, но есть исключение: если речь идет об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда здоровью и в ряде других случаев списать могут до 70%.“Указанные ограничения применимы именно к доходам должника, например заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму”, — подчеркнул Черкасов.Однако у должников есть право просить оставить на карте доходы в размере прожиточного минимума — общефедерального либо пенсионного. Для этого нужно подать заявление судебному приставу или сразу в банк - смотря откуда идет решение о взыскании, заключил юрист.

https://ria.ru/20250305/dolgi-2003086185.html

https://ria.ru/20250305/dolgi-2003086185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пенсия, россия, общество