Рейтинг@Mail.ru
Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 14.03.2025 (обновлено: 15:49 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/pashinyan--2005033315.html
Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном
Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном - РИА Новости, 14.03.2025
Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о завершении переговоров по мирного договору с... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:41:00+03:00
2025-03-14T15:49:00+03:00
азербайджан
армения
в мире
никол пашинян
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976983796_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_8511346228930b49001882c816ddd119.jpg
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о завершении переговоров по мирного договору с Азербайджаном, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина.В четверг министерство иностранных дел Армении подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию."Премьер-министр проинформировал президента РФ о согласовании текста проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном" и завершении переговоров по согласованию текста", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.
https://ria.ru/20250205/pashinjan-1997449006.html
https://ria.ru/20250123/putin-1995116751.html
азербайджан
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976983796_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_fcff674d9ebcdf1871c881b9d097b9e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, армения, в мире, никол пашинян, владимир путин, россия
Азербайджан, Армения, В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Россия
Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном

Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном по миру

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о завершении переговоров по мирного договору с Азербайджаном, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина.
В четверг министерство иностранных дел Армении подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Пашинян предложил Азербайджану начать отношения с чистого листа
5 февраля, 10:27
"Премьер-министр проинформировал президента РФ о согласовании текста проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном" и завершении переговоров по согласованию текста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков
23 января, 13:11
 
АзербайджанАрменияВ миреНикол ПашинянВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала