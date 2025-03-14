https://ria.ru/20250314/pashinyan--2005033315.html

Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном

Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном - РИА Новости, 14.03.2025

Пашинян рассказал Путину о завершении переговоров с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о завершении переговоров по мирного договору с... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:41:00+03:00

2025-03-14T15:41:00+03:00

2025-03-14T15:49:00+03:00

азербайджан

армения

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о завершении переговоров по мирного договору с Азербайджаном, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина.В четверг министерство иностранных дел Армении подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию."Премьер-министр проинформировал президента РФ о согласовании текста проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном" и завершении переговоров по согласованию текста", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.

https://ria.ru/20250205/pashinjan-1997449006.html

https://ria.ru/20250123/putin-1995116751.html

азербайджан

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азербайджан, армения, в мире, никол пашинян, владимир путин, россия