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Пакистан предложил подарить Московскому зоопарку двух снежных барсов - РИА Новости, 14.03.2025
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13:50 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/pakistan-2005005649.html
Пакистан предложил подарить Московскому зоопарку двух снежных барсов
Пакистан предложил подарить Московскому зоопарку двух снежных барсов - РИА Новости, 14.03.2025
Пакистан предложил подарить Московскому зоопарку двух снежных барсов
Пакистан готов передать московскому зоопарку самку и детеныша снежного барса в качестве жеста доброй воли, сообщил почетный посол дикой природы Пакистана,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:50:00+03:00
2025-03-14T13:50:00+03:00
пакистан
казань
россия
московский зоопарк
международный союз охраны природы
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Пакистан готов передать московскому зоопарку самку и детеныша снежного барса в качестве жеста доброй воли, сообщил почетный посол дикой природы Пакистана, эмиссар GSLEP Сардар Мухаммад Джамаль Хан Легхари. В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения. "Мне сообщили, что в Московском зоопарке популяция снежных барсов уже стареет и нужна новая "свежая кровь"… Несмотря на то, что у нас достаточно ограниченное число снежных барсов на территории страны, буквально 120-150 особей, мы предложили в качестве жеста доброй воли передать детеныша снежного барса, который был обнаружен в дикой природе", - сказал Мухаммад Джамаль Хан Легхари журналистам в ходе конференции. По словам почетного посла дикой природы Пакистана, он обратился с данным предложением к премьер-министру страны, который сообщил, что Пакистан в качестве жеста доброй воли готов передать для Московского зоопарка не только найденного детеныша снежного барса, но еще и самку снежного барса. Сардар Мухаммад Джамаль Хан Легхари отметил, что в настоящее время пакистанская сторона ожидает оформления необходимых документов. "Московский зоопарк должен опубликовать разрешение на ввоз снежных барсов. Как только мы его получаем, мы тут же будем опубликовывать разрешение на вывоз снежных барсов", - уточнил он. Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов. По последним данным межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", сейчас в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, в Бурятии – 7.
https://ria.ru/20250314/bars-2004938665.html
https://ria.ru/20241108/barsyata-1982720962.html
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пакистан, казань, россия, московский зоопарк, международный союз охраны природы
Пакистан, Казань, Россия, Московский зоопарк, Международный союз охраны природы
Пакистан предложил подарить Московскому зоопарку двух снежных барсов

Пакистан готов передать Московскому зоопарку самку и детеныша снежного барса

© www.wikipedia.ruСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© www.wikipedia.ru
Снежный барс. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Пакистан готов передать московскому зоопарку самку и детеныша снежного барса в качестве жеста доброй воли, сообщил почетный посол дикой природы Пакистана, эмиссар GSLEP Сардар Мухаммад Джамаль Хан Легхари.
В пятницу в Казани открылась двухдневная международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения.
Ирбис - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Минприроды назвали эффективный способ сохранения снежного барса
Вчера, 11:14
"Мне сообщили, что в Московском зоопарке популяция снежных барсов уже стареет и нужна новая "свежая кровь"… Несмотря на то, что у нас достаточно ограниченное число снежных барсов на территории страны, буквально 120-150 особей, мы предложили в качестве жеста доброй воли передать детеныша снежного барса, который был обнаружен в дикой природе", - сказал Мухаммад Джамаль Хан Легхари журналистам в ходе конференции.
По словам почетного посла дикой природы Пакистана, он обратился с данным предложением к премьер-министру страны, который сообщил, что Пакистан в качестве жеста доброй воли готов передать для Московского зоопарка не только найденного детеныша снежного барса, но еще и самку снежного барса.
Сардар Мухаммад Джамаль Хан Легхари отметил, что в настоящее время пакистанская сторона ожидает оформления необходимых документов. "Московский зоопарк должен опубликовать разрешение на ввоз снежных барсов. Как только мы его получаем, мы тут же будем опубликовывать разрешение на вывоз снежных барсов", - уточнил он.
Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов.
По последним данным межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис", сейчас в России 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай – 54, в Туве их 15, в Красноярском крае - 11, в Бурятии – 7.
Прогулка детенышей снежного барса в Пермском зоопарке - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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