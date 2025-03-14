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Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации - РИА Новости, 14.03.2025
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10:05 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/ovchinskiy-2004882656.html
Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации
Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации - РИА Новости, 14.03.2025
Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации
В столичном районе Зюзино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) приступили к возведению жилого комплекса для реновации, рассказал министр... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:05:00+03:00
2025-03-14T10:05:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В столичном районе Зюзино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) приступили к возведению жилого комплекса для реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новостройке будет 294 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Пять из них предназначены для проживания маломобильных горожан: там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Министр уточнил, что новостройка будет находится в шаговой доступности от станции метро “Нахимовский проспект", школ, детских садов, поликлиник, аптек, магазинов и кафе.Она расположится на Одесской улице. Ее первый этаж будет нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовая территория будет благоустроена.
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации

Овчинский: на Одесской улице приступили к возведению дома в рамках реновации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В столичном районе Зюзино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) приступили к возведению жилого комплекса для реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"В новостройке будет 294 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Пять из них предназначены для проживания маломобильных горожан: там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Министр уточнил, что новостройка будет находится в шаговой доступности от станции метро “Нахимовский проспект", школ, детских садов, поликлиник, аптек, магазинов и кафе.
Она расположится на Одесской улице. Ее первый этаж будет нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовая территория будет благоустроена.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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