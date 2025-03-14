https://ria.ru/20250314/ovchinskiy-2004882656.html

Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации

Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации - РИА Новости, 14.03.2025

Овчинский: на Одесской улице начали строить дом по реновации

В столичном районе Зюзино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) приступили к возведению жилого комплекса для реновации, рассказал министр... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:05:00+03:00

2025-03-14T10:05:00+03:00

2025-03-14T10:05:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В столичном районе Зюзино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) приступили к возведению жилого комплекса для реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новостройке будет 294 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Пять из них предназначены для проживания маломобильных горожан: там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Министр уточнил, что новостройка будет находится в шаговой доступности от станции метро “Нахимовский проспект", школ, детских садов, поликлиник, аптек, магазинов и кафе.Она расположится на Одесской улице. Ее первый этаж будет нежилым, там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовая территория будет благоустроена.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы