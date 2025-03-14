https://ria.ru/20250314/ostanki-2004891638.html

В Смоленской области до сих пор находят останки людей, замученных нацистами

В Смоленской области до сих пор находят останки людей, замученных нацистами - РИА Новости, 14.03.2025

В Смоленской области до сих пор находят останки людей, замученных нацистами

Сотрудники Смоленской областной больницы до сих пор находят останки людей, замученных немецко-фашистскими захватчиками, рассказала журналистам главный врач... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T00:59:00+03:00

2025-03-14T00:59:00+03:00

2025-03-14T00:59:00+03:00

общество

смоленск

смоленский областной суд

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778292374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a8e67ef28a06c931fcc0de4de8baee3.jpg

СМОЛЕНСК, 14 мар - РИА Новости. Сотрудники Смоленской областной больницы до сих пор находят останки людей, замученных немецко-фашистскими захватчиками, рассказала журналистам главный врач больницы Лариса Волынец. Как отметила главврач, в 1941 году на территории больницы был организован госпиталь советских воинов, но во время оккупации Смоленска немцами на месте больницы захватчики развернули концентрационный лагерь. "Были расстреляны все высшие чины военные, которые находились в этот момент времени в лагере. И всем остальным мирным жителям и военным были созданы такие условия, при которых выживание в таких условиях было практически невозможно: не отапливались помещения, их не кормили, находились они прямо на холодном полу и умирали в очень большим количестве и те, кто были в госпитале больные, и те, кто ухаживал за этими пациентами", - рассказала Волынец. Главврач подчеркнула, что на территории больницы за время Великой Отечественной войны погибли более 25 тысяч военных и мирных жителей. Волынец также рассказала, что останки погибших были найдены, когда она решила благоустроить территорию у больницы. "Когда я пришла (на пост главврача - ред.), мне очень хотелось там немножко окультурить, и мы решили, может быть, мы вскопаем землю и засадим ее какой-то свежей травой. Так вот, как только начинаешь копать, к сожалению, мы выкапываем достаточно неглубоко, всё равно - останки, костные фрагменты вот этих людей, которые здесь были захоронены", - поделилась главврач. Она добавила, что в память о замученных нацистами людях были высажены деревья. Смоленский областной суд 19 июля 2023 года установил факт геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков в отношении не менее 540 тысяч советских граждан на территории всего региона в период оккупации с 1941 по 1943 годов. В частности, нацисты убили 88,3 тысячи мирных жителей, 330,8 тысячи военнопленных и угнали в рабство 121 тысячу человеку. Материальный ущерб смоленским городам и селам по нынешнему курсу составляет 17 триллионов рублей.

https://ria.ru/20241102/polsha-1981498326.html

https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978644574.html

смоленск

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, смоленск, смоленский областной суд, смоленская область