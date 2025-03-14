https://ria.ru/20250314/opasnost-2004914706.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 14.03.2025

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области утром в пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:43:00+03:00

2025-03-14T08:43:00+03:00

2025-03-14T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области утром в пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в пятницу в 8.26 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов.

https://ria.ru/20250305/belorechensk-2003128019.html

липецкая область

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2025

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липецкая область, игорь артамонов