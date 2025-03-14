https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004901399.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 3.25 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:57:00+03:00
2025-03-14T03:57:00+03:00
2025-03-14T03:57:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 3.25 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вводились в 2.53 мск, они продлились чуть более 30 минут. "В аэропорту Сочи в 03.25 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250314/saratov-2004893510.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Сочи сняли временные ограничения на полеты