https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004901399.html

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 3.25 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:57:00+03:00

2025-03-14T03:57:00+03:00

2025-03-14T03:57:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 3.25 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения вводились в 2.53 мск, они продлились чуть более 30 минут. "В аэропорту Сочи в 03.25 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250314/saratov-2004893510.html

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2025

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)