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"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула - РИА Новости, 15.03.2025
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13:42 14.03.2025 (обновлено: 00:01 15.03.2025)
https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html
"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула
"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула - РИА Новости, 15.03.2025
"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула
Убийство радикального украинского националиста Демьяна Ганула — организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания в Одессе — стало сигналам остальным... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-14T13:42:00+03:00
2025-03-15T00:01:00+03:00
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РИМ, 14 мар — РИА Новости. Убийство радикального украинского националиста Демьяна Ганула — организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания в Одессе — стало сигналам остальным виновникам трагедии и признаком того, что справедливость восторжествует, заявила РИА Новости участница событий мая 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что в Одессе убили Ганула."Это сигнальчик всем, кто участвовал: что они должны бояться и днем и ночью. Потому что действительно то, что они сделали, это было", — заявила Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По словам Игнатьевой, она помнит Ганула, когда он со своими сторонниками мешал проводить памятные мероприятия после трагедии. "Я думаю, что их всех ждет одна и та же участь. И этот Гончаренко — первый из тех, кто должен бояться, потому что хоть он и не убивал, но все освещал, радовался, показывал, насмехался. Справедливость восторжествует и будет идти дальше. Если началось сейчас, то, значит, продолжится: их (националистов. — Прим. ред.) убивают наши и на фронте, и в городе. Они находят свою судьбу", — заключила активистка. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html
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в мире, одесса, украина, россия, алексей гончаренко
В мире, Одесса, Украина, Россия, Алексей Гончаренко
"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула

Игнатьева: убийство организатора поджога Дома профсоюзов Ганула — сигнал всем

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Александр Полищук
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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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РИМ, 14 мар — РИА Новости. Убийство радикального украинского националиста Демьяна Ганула — организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания в Одессе — стало сигналам остальным виновникам трагедии и признаком того, что справедливость восторжествует, заявила РИА Новости участница событий мая 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.
Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что в Одессе убили Ганула.
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"Это сигнальчик всем, кто участвовал: что они должны бояться и днем и ночью. Потому что действительно то, что они сделали, это было", — заявила Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям.
По словам Игнатьевой, она помнит Ганула, когда он со своими сторонниками мешал проводить памятные мероприятия после трагедии.
"Я думаю, что их всех ждет одна и та же участь. И этот Гончаренко — первый из тех, кто должен бояться, потому что хоть он и не убивал, но все освещал, радовался, показывал, насмехался. Справедливость восторжествует и будет идти дальше. Если началось сейчас, то, значит, продолжится: их (националистов. — Прим. ред.) убивают наши и на фронте, и в городе. Они находят свою судьбу", — заключила активистка.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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В миреОдессаУкраинаРоссияАлексей Гончаренко
 
 
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